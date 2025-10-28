FOTO/VIDEO Melissa se približava, premijer Jamajke: "Molim se na koljenima"

Jamajka se priprema za udar uragana Melisse, najjače oluje na svijetu ove godine, a moguće i najjače ikad zabilježene na tom otoku.

Do sada su tri osobe poginule, a 13 ih je ozlijeđeno tijekom priprema za dolazak uragana pete kategorije, potvrdio je ministar zdravstva Christopher Tufton.

"Do tragedija je došlo dok su ljudi sjekli drveće ili obavljali radove na krovovima i ljestvama", rekao je Tufton, pozvavši stanovnike da odmah prekinu sve pripreme i potraže sigurno sklonište.

Dodao je kako bi svi trebali imati dovoljno pitke vode i nepokvarljive hrane, jer se vrlo malo toga može učiniti kada uragan udari.

Meteorolozi upozoravaju na katastrofalne i po život opasne uvjete, s vjetrovima koji dosežu do 282 kilometra na sat.

Melissa je službeno proglašena uraganom pete kategorije - najviše moguće i dodatno jača dok se približava Jamajci.

"Očekuju se bujične poplave, klizišta i potpuni kolaps dijela infrastrukture, osobito u planinskim područjima", navodi se u priopćenju Američkog nacionalnog centra za uragane (NHC).

Prema procjenama meteorologa, oluja bi mogla uzrokovati rušenje zgrada, nestanke struje i prekid komunikacija, što bi dovelo do izolacije brojnih zajednica.

"Nepridržavanje hitnih mjera moglo bi rezultirati teškim ozljedama ili gubitkom života", upozorava NHC.

Category 5 Hurricane Melissa has now begun its northern turn towards Jamaica while continuing to intensify, with the latest recon as of 11:00pm showing sustained winds still at 175mph though the pressure has dropped to 903mbs suggesting further strengthening in the coming hours,… pic.twitter.com/PQtCuUSvHR — OSINTdefender (@sentdefender) October 28, 2025

Prema vlastima, više od 500.000 ljudi već je evakuirano iz obalnih i planinskih područja najizloženijih vjetrovima i poplavama. Vlada je u ponedjeljak zatvorila sve škole i javni prijevoz, piše Sky News.

Within the next few hours, Hurricane Melissa is expected to make landfall in Jamaica. The Category 5 storm — the most powerful on record for the Caribbean nation — is already unleashing 175-mile-an-hour winds and devastating torrential rain. @LizSummers has the latest. pic.twitter.com/unE55yipbQ — Good Morning Britain (@GMB) October 28, 2025

Premijer Jamajke Andrew Holness uputio je dramatičan apel građanima: "Molim se na koljenima. Čini se da se cijeli svijet moli za Jamajku”, poručio je.

"Ne postoji infrastruktura u regiji koja može izdržati uragan kategorije 5", rekao je.

Holness je pozvao stanovnike da ostanu u skloništima i da ne izlaze van dok oluja ne prođe, istaknuvši da će država pružiti pomoć čim uvjeti dopuste.

Uragan Melissa polako se kreće kroz Karipsko more, južno od Jamajke, i očekuje se da će udariti u otok tijekom današnjeg poslijepodneva.

Satelitske snimke Kooperativnog instituta za istraživanje atmosfere sa Sveučilišta Colorado i američke NOAA prikazuju zastrašujući vrtlog oblaka koji se širi stotinama kilometara.

Stručnjaci ističu da bi Melissa mogla postati najrazorniji uragan koji je ikada pogodio Jamajku, s obzirom na njezinu snagu, sporu putanju i dugotrajno djelovanje vjetra i kiše.