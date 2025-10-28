FOTO/VIDEO Melissa se približava, premijer Jamajke: "Molim se na koljenima"

Stručnjaci ističu da bi Melissa mogla postati najrazorniji uragan koji je ikada pogodio Jamajku, s obzirom na njezinu snagu, sporu putanju i dugotrajno djelovanje vjetra i kiše.
Jamajka se priprema za udar uragana Melisse, najjače oluje na svijetu ove godine, a moguće i najjače ikad zabilježene na tom otoku.
Do sada su tri osobe poginule, a 13 ih je ozlijeđeno tijekom priprema za dolazak uragana pete kategorije, potvrdio je ministar zdravstva Christopher Tufton.
"Očekuju se bujične poplave, klizišta i potpuni kolaps dijela infrastrukture, osobito u planinskim područjima", navodi se u priopćenju Američkog nacionalnog centra za uragane (NHC).
Prema procjenama meteorologa, oluja bi mogla uzrokovati rušenje zgrada, nestanke struje i prekid komunikacija, što bi dovelo do izolacije brojnih zajednica.
"Nepridržavanje hitnih mjera moglo bi rezultirati teškim ozljedama ili gubitkom života", upozorava NHC.
Prema vlastima, više od 500.000 ljudi već je evakuirano iz obalnih i planinskih područja najizloženijih vjetrovima i poplavama. Vlada je u ponedjeljak zatvorila sve škole i javni prijevoz, piše Sky News.
