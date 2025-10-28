VIDEO Lovci na oluje objavili snimke iz središta uragana Melissa

Posada pričuvnog sastava američkog ratnog zrakoplovstva, poznata kao "Lovci na uragane", u ponedjeljak je proletjela kroz oko uragana Melisse da bi prikupila podatke za Nacionalni centar za uragane.

Lovci su u sredšte letjeli pet puta i objavili su snimke snimke uragana čiji vjetrovi dosežu brzinu do 282 km/h.

"Vrlo snažna oluja, ali na ovom letu prilično jednostavna. Znatno manje neugodnih mezociklonskih aktivnosti nego prije 36 sati", napisali su nakon drugog leta.

Melissa je o uragan pete kategorije i najsnažnija oluja u 2025. godini. Očekuje se da će uskoro pogoditi Jamajku, a onda otići u smjeru istočne Kube i Bahama.

