VIDEO Lovci na oluje objavili snimke iz središta uragana Melissa

Posada pričuvnog sastava američkog ratnog zrakoplovstva, poznata kao "Lovci na uragane", u ponedjeljak je proletjela kroz oko uragana Melisse da bi prikupila podatke za Nacionalni centar za uragane. Lovci su u sredšte letjeli pet puta i objavili su snimke snimke uragana čiji vjetrovi dosežu brzinu do 282 km\/h. "Vrlo snažna oluja, ali na ovom letu prilično jednostavna. Znatno manje neugodnih mezociklonskih aktivnosti nego prije 36 sati", napisali su nakon drugog leta. Melissa je o uragan pete kategorije i najsnažnija oluja u 2025. godini. Očekuje se da će uskoro pogoditi Jamajku, a onda otići u smjeru istočne Kube i Bahama.