Približava im se zastrašujuća Melissa, brzina kretanja jako je loša vijest: "Ne izlazite iz skloništa!"

Uragan Melissa tijekom vikenda je naglo ojačao i dosegao rijetku 5. kategoriju, s vjetrovima koji pušu i do 260 kilometara na sat. Prema podacima Nacionalnog centra za uragane (NHC), očekuje se da će do kopna Jamajke stići u utorak ujutro kao najjači uragan dosad zabilježen koji je pogodio otok.

Središte oluje trenutačno se nalazi oko 200 kilometara južno od Kingstona, a kreće se prema zapadu vrlo sporo – samo 5 km/h, što povećava rizik od dugotrajnih razaranja i poplava.

"Ne izlazite iz skloništa! Katastrofalne i za život opasne bujične poplave i brojna klizišta vjerojatni su od danas do utorka. Razorni vjetrovi, osobito u planinskim područjima, uzrokovat će golemu štetu, nestanke struje i prekid komunikacija", poručio je NHC u svom upozorenju.

Jamajčanska vlada izdala je u nedjelju navečer obvezne naredbe za evakuaciju nekoliko obalnih zajednica, uključujući dijelove Kingstona, dok se Melissa približava kopnu.

"Očekuje se olujni udar uglavnom na južnoj strani otoka, istočno od središta uragana", izjavio je Evan Thompson, ravnatelj Meteorološke službe Jamajke.

Upozorenje na uragan izdano je za cijelu Jamajku, a slična su upozorenja na snazi i za istočne pokrajine Kube (Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo i Holguin). Haiti je izdao upozorenje na tropsku oluju, a Bahami upozorenje na uragan za središnje i jugoistočne otoke, uključujući Turks i Caicos.

Vlasti su aktivirale skloništa za hitne slučajeve diljem Jamajke za stanovnike koji žive u ranjivim područjima.

Ministar lokalne uprave Desmond McKenzie potvrdio je da su zračne luke zatvorene, uključujući Međunarodnu zračnu luku Norman Manley u Kingstonu, koja je obustavila letove još u subotu navečer.

Vrhunac olujnog udara mogao bi dosegnuti između 2,7 i 4,3 metra iznad razine mora, uz razorne valove koji će dodatno pogoršati situaciju u priobalnim područjima.

Premijer Jamajke Andrew Holness objavio je na platformi X: "Sada je vrijeme da osigurate svoj dom, provjerite krovove i prozore. Po potrebi koristite vreće s pijeskom ili šperploču. Ako živite u području sklonom poplavama, pripremite plan evakuacije."

Mnogi Jamajčani već uspoređuju Melissu s uraganom Beryl, koji je ranije ove godine devastirao dijelove Kariba – ali meteorolozi upozoravaju na to da je Melissa još jača i sporija, što znači da bi posljedice mogle biti katastrofalne.

Upravo je činjenica da je ovaj uragan atipično spor dodatni problem.

"Nijedno područje neće biti pošteđeno razorne snage ovog uragana", poručio je Thompson iz Jamajčanske meteorološke službe u subotu. "Oluja će se zadržati nad istim područjem, donoseći obilne padaline dok se jedva bude kretala, što predstavlja ozbiljan izazov, pod uvjetom da se prognoze ostvare", upozorio je.