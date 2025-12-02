FOTO Dosad neviđene fotografije iz kuće ubijene Ane Walshe: Detalj u spavaćoj sobi privlači veliku pozornost

Suđenje za teško ubojstvo protiv Briana Walshea, optuženog da je ubio svoju suprugu Anu Walshe započelo je u ponedjeljak.

Prvi svjedok tužiteljstva bio je policijski narednik Harrison Schmidt, koji je sudjelovao u istrazi nestanka Ane Walshe. Schmidt je rekao da je 4. siječnja 2023. navečer otišao u obiteljsku kuću Walshovih u Cohassetu, gdje je oko 18 sati razgovarao s Brianom Walsheom. Na sudu je pušten audiozapis tog razgovora, prenosi CNN.

Porota je imala priliku vidjeti dio od ukupno 52 fotografije koje su prihvaćene kao dokaz, a prikazuju mjesto događaja vanjski dio kuće, kuhinju i dnevni boravak uključujući i sliku obiteljskog psa.

U pozadini audiozapisa čula se bučna dječja igra sinova, dok je Brian Walshe pokušavao objasniti istražiteljima posljednje dane za koje je tvrdio da ih je proveo sa suprugom.

Prema njegovu iskazu, Ana se 30. prosinca vratila iz Washingtona i rekla da se ne osjeća dobro. Nekoliko dana kasnije, na Staru godinu, navodno mu je rekla da se pojavila hitna poslovna obaveza te da mora otputovati natrag u Washington rano ujutro 1. siječnja. Brian je tvrdio da ga je toga jutra probudila kako bi se pozdravili te da je i njihov najmlađi sin izašao kako bi se oprostio s majkom prije nego što je, kako je tvrdio, ušla u automobil koji ju je odvezao prema zračnoj luci.

#BrianWalshe #BrianWalsheCase #AnaWalshe #AnaWalsheCase #BrianWalsheTrial



As the Lead Investigator, Harrison Schmidt takes the stand, we are shown some photos from inside the Walshe residence



PHOTOS 1)

Na pitanje o njihovu braku, Walshe je rekao da je jedini problem to što kao supružnici nisu provodili dovoljno vremena zajedno.

U snimljenom intervjuu Brian Walshe spomenuo je da je Ana u Washingtonu imala bliskog prijatelja, Williama Fastowa. Rekao je da ga je nazvao dok je pokušavao doći do Ane, a Fastow je, prema njegovu tvrđenju, otišao provjeriti njezin stan u Washingtonu. Ranije je tužitelj Greg Connor naveo da je Ana ondje imala romantičnu vezu s Fastowom.

#BrianWalshe #BrianWalsheCase #AnaWalshe #AnaWalsheCase #BrianWalsheTrial



PHOTOS 2)



The Lead Investigator explains this hole in the (smaller hole) in the ceiling was in Bryan Walshe (the defendant) ceiling and some dry wall was found in the drawer in his bedroom.



In the…

Istražitelje je začudila Brianova smirenost tijekom razgovora, unatoč tome što mu je supruga nestala, piše CNN.

Rupa na stropu i folija u prtljažniku

Narednik Schmidt rekao je da je kuću pregledavao oko pola sata, a pozornost mu je posebno privukla rupa na stropu spavaće sobe. Na sudu su prikazane fotografije unutrašnjosti doma. Schmidt je također izjavio da je prtljažnik obiteljskog automobila bio obložen plastičnom folijom.

Nakon razgovora s Brianom, Schmidt je kontaktirao još nekoliko Aninih prijatelja i članova obitelji.Obratio se i policiji u Washingtonu, zatraživši pretragu njezina stana, te nazvao njezinu sestru u Kanadi.

Kasnije iste večeri, Schmidt se s vatrogascima vratio u kuću Walshovih kako bi pregledali dno nepokrivenog bazena u dvorištu, no ništa nisu pronašli.

Sljedećeg dana, 5. siječnja, Schmidt je razgovarao s prijateljem koji je s njima slavio Novu godinu, i nazvao još Aninih prijatelja i rođaka. Rekao je da je Brian u početku oklijevao predati svoj mobitel, navodeći da na njemu ima mnogo osobnih informacija i da se mora posavjetovati sa svojom odvjetnicom Tracy Miner.

Policija mu je, međutim, poručila da vode istragu o nestaloj osobi a ne o kaznenom djelu.