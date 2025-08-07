Nedavno je održao ročište o dokazima u slučaju nestala i ubojstva Ane Walshe – Srpkinje koja je nestala prvog dana 2023. godine i koja je, prema tvrdnjama njezinog supruga Briana Walsha, tada ušla u vozilo koje ju je trebalo odvesti do zračne luke.

Ana je naime, zbog hitnog poslovnog sastanka trebala otputovati u Washington, ali policija je potvrdila da se nikada nije ukrcala u avion.

Prema pisanju Los Angeles Magazinea, tužitelji vjeruju da je motiv za ubojstvo bio proračunat i širi nego što se isprva činilo – vjerovali su da bi Brian Walshe mogao izbjeći zatvorsku kaznu u saveznom postupku ako bi njegova supruga nestala ili bila mrtva. Naime, 2021. godine Walshe je priznao krivnju za prodaju dviju lažnih slika Andyja Warhola, zbog čega je u veljači 2024. osuđen na 37 mjeseci zatvora, tri godine uvjetne kazne te isplatu 475.000 dolara odštete.

Tužiteljstvo navodi kako se Ana Walshe neposredno prije nestanka povjerila prijateljici, rekavši da njezin suprug vjeruje kako bi skrbništvo nad njihovom djecom moglo pomoći da izbjegne zatvor.

Google pretrage kao ključni dokaz

Tijekom noći kada je Anna nestala, Brian je navodno koristio sinov iPad i vlastiti mobitel kako bi tražio informacije poput: "kako raskomadati tijelo i najbolji načini za njegovo uklanjanje", "nakon što se tijelo počne osjećati" i "najbolja pila za raskomadanje".

Sutkinja Diana Frenier dopustila je korištenje digitalnih dokaza, uključujući i povijest pretraživanja te navodne reference na Aninu izvanbračnu aferu, kao dio tužiteljske teorije o predumišljaju.

Na ročištu 24. srpnja, odvjetnik obrane Larry Tipton osporio je tvrdnje tužiteljstva, tvrdeći da nema dokaza da je Brian znao za navodnu aferu svoje supruge, što je, prema tužiteljima, bio ključni okidač za predumišljaj.

Međutim, umirovljeni sudac Višeg suda Massachusettsa Jack Lew izjavio je da predumišljaj ne zahtijeva dugo vremensko razdoblje.

"Odluka o ubojstvu može se donijeti tijekom nekoliko dana, sati, pa čak i unutar nekoliko sekundi", rekao je Lew.

Smatra i da će porota gotovo sigurno imati pravo na pristup Google povijesti pretraživanja, unatoč pokušajima obrane da takvi dokazi budu izuzeti iz procesa.

"To su zaista vrhunski odvjetnici. Svi znaju što rade i nitko ne iznosi nepromišljene tvrdnje. Zahtjevno je za suca, ali istovremeno i lakše, jer se sve bilježi u zapisniku, a pravni argumenti su vrlo jasni", zaključio je.

Privatni detektiv, osiguranje i ljubavnica

Prema sudskim dokumentima, na Božić 2022. Brian je čak šest puta pretraživao ime navodne ljubavnice svoje supruge, koju je tužiteljstvo identificiralo samo inicijalima "WF".

Također, tužitelji su otkrili da je Brianova majka angažirala privatnog detektiva da prati Anu do Washingtona, gdje je boravila tijekom radnog tjedna, a gdje se sumnjalo da ima izvanbračnu vezu.

U prilog financijskom motivu, tužiteljstvo je navelo i činjenicu da je Brian Walshe bio jedini korisnik Anine police životnog osiguranja vrijedne 2,7 milijuna dolara.

Suđenje je zakazano za 20. listopada, a očekuje se da će suđenje trajati između tri i četiri tjedna.