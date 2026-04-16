Znanstvenica iz strogo čuvanog laboratorija ukrala opasne viruse, u sve upetljan i njezin suprug?

Virologinja Soledad Palameta Miller, zaposlenica Državnog sveučilišta Campinas (Unicamp), uhićena je krajem prošlog mjeseca pod optužbom za krađu uzoraka virusa iz laboratorija druge najviše razine sigurnosti. Iako je puštena uz jamčevinu 24. ožujka, prijeti joj zatvorska kazna, a javnost traži odgovore na pitanje: kako je osiguranje zakazalo?

Istraga je započela u veljači kada su kolege u laboratoriju primijetili da nedostaje nekoliko bočica. Sigurnosne kamere snimile su supruga uhićene znanstvenice, Michaela Edwarda Millera, inače doktoranda u tom istom laboratoriju, kako iz zgrade izlazi u neobično vrijeme - kasno navečer ili rano ujutro - noseći "neidentificirane predmete".

Policija je 21. ožujka provela pretres na kampusu i pronašla nestale uzorke skrivene u drugom laboratoriju koji Soledad dijeli s kolegama. Prema sudskim dokumentima, znanstvenica je uhićena nakon što je pokušala uništiti dokaze čim je saznala za policijsku akciju, piše Nature.

Koji su virusi ukradeni?

Iako sveučilište iz "sigurnosnih razloga" ne želi službeno potvrditi listu, brazilski mediji prenose kako su među ukradenim uzorcima bili:

Chikungunya - radi se o patogenu koji, iako rijetko smrtonosan, može izazvati kronični artritis i trajno onesposobiti velik broj ljudi

- radi se o patogenu koji, iako rijetko smrtonosan, može izazvati kronični artritis i trajno onesposobiti velik broj ljudi Denga - tzv. kostolomna groznica, uzrokuje strašne bolove, a ako prebolite jedan tip denge oboljevanje od drugog tipa može vas ubiti hemoragijskom groznicom (unutarnje krvarenje, otkazivanje organa i pad tlaka)

- tzv. kostolomna groznica, uzrokuje strašne bolove, a ako prebolite jedan tip denge oboljevanje od drugog tipa može vas ubiti hemoragijskom groznicom (unutarnje krvarenje, otkazivanje organa i pad tlaka) Epstein–Barr - virus kojeg nosi 95 posto populacije, uzrokuje mononukleozu, a otkrilo se i da je ključni okidač za multiplu sklerozu.

Brazilska agencija za zdravstvo (Anvisa) smiruje javnost porukom da pronađeni uzorci ne predstavljaju rizik za zdravlje građana jer su brzo vraćeni u sigurne uvjete. Ipak, stručnjaci su zgroženi propustom.

Virolozi su zbunjeni jer se ovi virusi u znanstvenoj zajednici obično dijele besplatno putem službenih sporazuma.

"Zajednica je zaprepaštena. Nijedan uzorak ne smije napustiti laboratorij ove razine sigurnosti bez autorizacije. Veliko pitanje o kojem raspravljamo je - zašto bi ih itko uopće krao?", izjavio je virolog Maurício Nogueira.

Povjerenje narušeno

Ovaj incident dogodio se u najgorem mogućem trenutku za Brazil. Naime, samo nekoliko kilometara od mjesta krađe, država gradi svoj prvi laboratorij razine BSL-4 - postrojenje najvišeg stupnja sigurnosti za rad s najsmrtonosnijim patogenima na svijetu. Stručnjaci strahuju da bi ovakav "amaterski" propust mogao ozbiljno narušiti povjerenje javnosti u sigurnost takvih objekata.

Sveučilište Unicamp priopćilo je kako u potpunosti surađuje s policijom te provodi internu istragu. Michael Miller, suprug uhićene virologinje, zasad nije uhićen niti optužen, no istraga o njegovoj ulozi se nastavlja.