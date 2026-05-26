Susjedi uvode drastične kazne za prometne prekršaje: Jedan vas može koštati i 1500 eura

U Bosni i Hercegovini u srijedu stupa na snagu novi Zakon o sigurnosti na cestama koji uključuje drastično strože kazne.

Najveća novost u zakonu je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koji su predviđene kazne od novčanih do trajnog oduzimanja automobila.

Vozači će biti najstrože kažnjeni ako unutar 20 minuta naprave neki od prekršaja: dva ili više puta prođu kroz crveno svjetolo na semaforu, voze u naselju 40 km/h više od dozvoljenog ili 60 km/h brže od dozvoljenog izvan naselja, pretječu kolonu vozila preko pune crte, voze s više od 1,5 promila alkohola u organizmu ili pod utjecajem narkotika.

Policija već od srijede kreće u strogu kontrolu, piše Klix.ba.

Za obijesnu vožnju propisana je novčana kazna od oko 1000 do 1500 eura, oduzimanje vozačke dozvole na šest mjeseci, dva kaznena boda, ali i mogućnost trajnog oduzimanja vozila.

Značajno su povećane novčane kazne za korištenje mobitela ili drugih uređaja za komunikaciju, osim ako se ne koristi hands-free oprema, nekorištenje pojasa vozača i suvozača, ali i korištenje ili posjedovanje uređaja i sredstava koji mogu ometati rad policijskih radara za mjerenje brzine.

Za najteže oblike kršenja prometnih pravila predviđene su novčane kazne od oko 2500 eura.