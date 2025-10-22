Špijunski skandal u Bruxellesu: Je li Europska unija godinama ignorirala mađarske agente?

Zastupnici u Europskom parlamentu zahtijevaju odgovore od Europske komisije o tome što je točno znala o navodnom mađarskom špijunskom lancu koji je djelovao iz veleposlanstva te zemlje u Bruxellesu.

Komisiju čeka ispitivanje EU zastupnika zbog objavljenih navoda ovog mjeseca da su obavještajni časnici vlade mađarskog premijera Viktora Orbána pokušali regrutirati dužnosnike EU-a kao špijune između 2012. i 2018. godine.

Mađarski dužnosnici koji rade u institucijama EU opisali su mrežu kao javnu tajnu u belgijskoj prijestolnici. Navodna špijunaža postavlja pitanja o tome treba li Olivér Várhelyi - koji je vodio veleposlanstvo tijekom posljednjih godina u kojima se navodno odvijalo špijuniranje - biti europski povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane.

Komisija je potvrdila da interno istražuje optužbe. Belgijske obavještajne službe surađivat će u istrazi Komisije, prema svjedočenju osobe upoznate sa slučajem. Neki zastupnici u Europskom parlamentu kažu da bi Várhelyi trebao dati ostavku ako istraga utvrdi da je povezan s navodnom špijunskom mrežom. Jedna nevladina organizacija tvrdi da bi Várhelyi trebao odmah dati ostavku i ne čekati istragu.

Várhelyi je prošli tjedan rekao von der Leyen da "nije bio svjestan" navodnih mađarskih napora za regrutiranje špijuna u Bruxellesu, prema glasnogovorniku Komisije.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen Foto: Afp

Neki zastupnici u Europskom parlamentu rekli su da su u to vrijeme postojala upozorenja upućena Komisiji.

"Već je bilo nekih upozoravajućih signala prije toga", rekla je supredsjednica Zelenih Terry Reintke. "Komisija sada mora stvarno obaviti svoj posao, istražiti, a onda, mislim, poziv na ostavku i smjenu Várhelyija je - ako to postane očito u ovoj istrazi - sljedeći logičan korak."

Terry Reintke Foto: Afp

Ako je Komisija bila svjesna navodnog mađarskog špijuniranja, postavlja se i pitanje koje je mjere, ako ih je uopće bilo, poduzela u to vrijeme, piše POLITICO.

"Postoje naznake da su ljudi, nakon što su im se Mađari obratili unutar Komisije, to prijavili službama Komisije", rekao je zastupnik Zelenih Daniel Freund. "I ništa se nije dogodilo." Dodao je da je to informacija koju je "čuo neizravno".

Zaštita osoblja

Glasnogovornik Komisije prethodno je izjavio da "takve optužbe shvaća ozbiljno zbog implikacija za sigurnost i integritet rada Komisije. Posvećeni smo zaštiti osoblja, informacija i mreža Komisije od nezakonitog prikupljanja obavještajnih podataka."

Freund je jedan od nekoliko zastupnika u Europskom parlamentu iz različitih skupina - uključujući Socijaliste i demokrate (S&D) i centrističku stranku Renew - koji također pozivaju na političku istragu odbora Europskog parlamenta o navodima o mađarskom špijuniranju institucija EU. To bi također zahtijevalo odgovore od visokih dužnosnika Komisije o tome jesu li ih zaposlenici dojavili prije deset godina.

Predsjednica grupe Socijalista i demokrata u Europskom parlamentu Iratxe García izjavila je da grupa podržava traženje "instrumenta za provođenje odgovornosti, nastavak ovog pitanja špijunaže".

Iratxe García Foto: Afp

Međutim, desnocentristička Europska pučka stranka protivila bi se odboru za političku istragu, rekao je njezin glasnogovornik Daniel Köster, što znači da je malo vjerojatno da će se instrument koristiti. Za osiguranje odobrenja, inicijativa bi trebala podršku EPP-a, najveće političke skupine.

Elio Di Rupo, belgijski premijer u trenutku kada je navodno špijuniranje započelo, rekao je za da u to vrijeme nije čuo za te optužbe. "U to vrijeme nije bilo nikakvih znakova o čemu sada govorimo", rekao je. "Apsolutno ništa."

Kritike ne dolaze samo od zastupnika. Von der Leyen je također pod pritiskom civilnog društva da otpusti Várhelyija.

Nevladina organizacija Good Lobby Profs tvrdi da nova otkrića ovog tjedna - uključujući i bivšeg šefa mađarske obavještajne službe koji je potvrdio postojanje špijunske mreže - "značajno jačaju vjerodostojnost ranijih tvrdnji" i opravdavaju Várhelyijevu ostavku.

Što je Komisija znala?

Nekoliko ljudi koji su radili s Várhelyijem u Bruxellesu rekli su da je u gradu općepoznato da špijunska mreža djeluje iz stalnog predstavništva. Svima im je zajamčena anonimnost kako bi otvoreno govorili o toj osjetljivoj temi.

Jedan od tih ljudi rekao je da mu se obratio djelatnik stalnog predstavništva nudeći mu da bude špijun te da su njegovi kolege to pitanje spomenuli svojim nadređenima u institucijama EU-a, što je postavilo pitanje koliko je Komisija u to vrijeme mogla znati.

"Postoje dvije mogućnosti", rekao je dužnosnik. "Da Europska komisija nije znala i da je saznala (o špijunskom lancu) iz članaka. Ako je to slučaj, to je katastrofa."

"Drugo je da su znali i nisu djelovali. Pravo pitanje je zašto su dopustili da ova špijunska mreža funkcionira bez ikakve kontrole?"

"Opet, postoje dvije mogućnosti. Znali su, ali nisu imali mjere da se suprotstave. Ili znaju, ali su smatrali da je toliko amatersko da su mislili da su uspjeli."

Orbánov politički suparnik, Péter Magyar, koji je također radio u stalnom mađarskom predstavništvu pod Várhelyijem, prošli ga je tjedan optužio za skrivanje informacija o svom mandatu veleposlanika.

Péter Magyar Foto: Afp

"Po mom mišljenju, Olivér Várhelyi, sadašnji povjerenik EU i bivši veleposlanik EU (i moj bivši šef), nije otkrio cijelu istinu kada je to porekao tijekom službene istrage neki dan", napisao je Magyar u objavi na Facebooku.

"U veleposlanstvu EU u Bruxellesu bila je uobičajena činjenica da su tijekom mandata Jánosa Lázára od 2015. do 2018. u Bruxellesu bili raspoređeni ljudi tajne službe“, nastavio je.

Mađarski ministar Lázár, koji je nadgledao mađarsku obavještajnu službu dok je Várhelyi bio veleposlanik, prošli je tjedan rekao da iako se ne sjeća "točnih detalja, moja je dužnost zaštititi svoju zemlju", dodajući: "Da su mađarske obavještajne službe otišle u Bruxelles... odao bih im počast, a ne bih ih ukorio."

Dosadašnji rezultati povjerenika

Optužbe za špijuniranje također postavljaju pitanje zašto je von der Leyen nastojala zadržati Várhelyija na mjestu. Nekoliko ljudi koji su upoznati s njezinom podrškom njemu kažu da je predsjednica intervenirala kako bi izvršila pritisak na zastupnike u Europskom parlamentu da prihvate Várhelyija kao povjerenika 2024. godine, nakon što je bio prisiljen proći još jedan krug pisanih pitanja od zastupnika koji su ostali neuvjereni.

"Uloga predsjednika komisije je u procesu predlaganja kandidata od strane država članica, dogovoru o popisu s Vijećem i predstavljanju cijelog kolegija povjerenika", rekao je glasnogovornik Europske komisije. "Nakon toga to je u rukama Europskog parlamenta."

Várhelyi je trenutno povjerenik za zdravstvo. U prvom mandatu von der Leyen bio je zadužen za proširenje EU.

Katalin Cseh Foto: Platforma X

"Kad je objavljena ponovna nominacija Várhelyija, očekivala sam više oklijevanja od von der Leyen, s obzirom na njegov dosadašnji rad", rekla je Katalin Cseh, mađarska zastupnica i bivša zastupnica u Europskom parlamentu iz stranke Renew, što je, kako je rekla, izazvalo "neugodu i poniženje za cijelu Komisiju".

"Bila sam pomalo iznenađena što se tijekom njegovog procesa nominacije nisu više pojavljivala ta ozbiljna etička pitanja", dodala je Cseh.