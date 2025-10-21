Što eksplozija u rafineriji znači za Hrvatsku i hoće li biti nestašica? "To je sada ogroman problem..."

Veliki požar buknuo je u mađarskoj rafineriji Dunav. Snažna eksplozija i oblak dima uplašili su stanovnike.

Požar je lokaliziran. Vatrogasci su se s buktinjom borili cijelu noć. Nasreću, nije bilo ozlijeđenih.



Premijer Orban na društvenim mrežama uvjerava - Mađarska neće ostati bez goriva. Iz MOL-a su prvo razmatrali trebaju li koristiti strateške rezerve, a nekoliko sati kasnije zaključili kako se proizvodnja pokreće i da je sve u redu.



Kolika je šteta, u ovom trenutku se ne zna. Kratkoročno zbog velikih zaliha nafte Mađarska, tvrdi naftni stručnjak, ne bi trebala imati problema. Ali dugoročno, šteta bi bila ozbiljna. Zapalio se, kaže, ključni dio rafinerije.



"Mogli bismo reći da je to srce rafinerije. To je jedno od najvažnijih postrojenja. Doduše, još nije sigurno je li samo vakumsko, je li samo vakumska destilacija ili i atmosferska i vakumska. Međutim, jedno i drugo je zapravo jako veliki postotak u rafinerijskoj preradi, tako da, generalno gledajući, to je ogroman problem sad za opskrbu Mađarske", upozorava Jasminko Umičević, naftni konzultant.

Kako su na te vijesti reagirali u Srbiji, kojoj je Mađarska trebala pomoći zbog sankcija NIS-u, te što Hrvatska nudi svojim susjedima kao pomoć u ovoj kritičnoj situaciji, pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sabine Tandare Knezović.