Što eksplozija u rafineriji znači za Hrvatsku i hoće li biti nestašica? "To je sada ogroman problem..."
Piše Sabina Tandara Knezović/DNEVNIK.hr,
21. listopada 2025. @ 19:28
komentari
Energetskim šokovima nema kraja! Tek nekoliko sati nakon što je Europska unija dogovorila potpunu zabranu uvoza ruskog plina, nova drama. Zapalila se ključna mađarska rafinerija. Uzroci požara tek se istražuju, a Mađari su najavili i moguće aktiviranje strateških rezervi naftnih derivata. Hoće li doći do nestašica energije i što to sve znači za Hrvatsku?
Požar je lokaliziran. Vatrogasci su se s buktinjom borili cijelu noć. Nasreću, nije bilo ozlijeđenih.
Premijer Orban na društvenim mrežama uvjerava - Mađarska neće ostati bez goriva. Iz MOL-a su prvo razmatrali trebaju li koristiti strateške rezerve, a nekoliko sati kasnije zaključili kako se proizvodnja pokreće i da je sve u redu.
Kolika je šteta, u ovom trenutku se ne zna. Kratkoročno zbog velikih zaliha nafte Mađarska, tvrdi naftni stručnjak, ne bi trebala imati problema. Ali dugoročno, šteta bi bila ozbiljna. Zapalio se, kaže, ključni dio rafinerije.
"Mogli bismo reći da je to srce rafinerije. To je jedno od najvažnijih postrojenja. Doduše, još nije sigurno je li samo vakumsko, je li samo vakumska destilacija ili i atmosferska i vakumska. Međutim, jedno i drugo je zapravo jako veliki postotak u rafinerijskoj preradi, tako da, generalno gledajući, to je ogroman problem sad za opskrbu Mađarske", upozorava Jasminko Umičević, naftni konzultant.
Kako su na te vijesti reagirali u Srbiji, kojoj je Mađarska trebala pomoći zbog sankcija NIS-u, te što Hrvatska nudi svojim susjedima kao pomoć u ovoj kritičnoj situaciji, pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sabine Tandare Knezović.