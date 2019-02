Zastupnici Europskog parlamenta u srijedu su podržali rezoluciju o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe i pozvali Europsku komisiju i nacionalne vlasti da se jasno definira što je medicinski kanabis, spriječi zloupotreba i osiguraju financijska sredstva u novom programu Obzor Europa za daljnja istraživanja o terapijskim učincima kanabisa.

Hrvatska eurozastupnica Dubravka Šuica, izvjestiteljica Kluba zastupnika EPP-a za usmeno pitanje i rezoluciju o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe, poručila je u utorak navečer da je potrebna pravna definicija medicinskog kanabisa i upozorila na velike razlike među državama članicama Europske unije koje su legalizirale upotrebu medicinskog kanabisa.

"Čak i u onim državama članicama u kojima je medicinski kanabis zakonit, uvjeti za pristup, propisivanje, kupnju, određivanje cijena, povrat novca kao i razina znanja zdravstvenih radnika o uporabi takvih lijekova, uvelike se razlikuju i predstavljaju problem za pacijente", rekla je Šuica.

Šuica napominje da rezolucijom pozivaju Europsku komisiju i zemlje članice da "rade zajedno kako bi osigurali pravnu definiciju medicinskog kanabisa i da napravimo jasnu razliku između lijekova na bazi kanabisa odobrenih od EMA-e ili drugih regulatornih agencija, medicinskog kanabisa kojeg ne podržavaju klinička ispitivanja i kanabisa za druge primjene“.

Postoje zadovoljavajući dokazi terapijskih učinaka

Sveobuhvatnom regulacijom lijekova na bazi kanabisa bi se "ograničilo crno tržište, zajamčila kvaliteta proizvoda i točno označavanje kako bi se pomoglo kontroliranju prodajnih točaka, ograničio pristup maloljetnicima i omogućila pravna sigurnost i siguran pristup pacijentima koji bi ga koristili u medicinske svrhe s posebnim mjerama opreza za mlade i trudnice", navedeno je u rezoluciji.

Eurozastupnici smatraju da postoje zadovoljavajući dokazi po kojima kanabis i kanabinoidi imaju terapijske učinke u liječenju kronične boli u odraslih, ublažavaju mučninu i povraćanje uzrokovane kemoterapijom te simptome spastičnosti kod pacijenata s multiplom sklerozom i pospješuju rast kostiju.

Njemački eurozastupnik Peter Liese (EPP), po struci liječnik, upozorio je tijekom rasprave da trebamo pripaziti na "dva ekstrema".

"Kad kažemo kanabis, svi prvo pomisle 'to je nešto opasno, to je ilegalna droga'. Moramo djelovati protiv toga. S druge strane, moramo paziti da pacijenti ne razviju stav koji sam kao liječnik čuo od jednog pacijenta, a to je da 'protiv bola u leđima pomaže mi pušenje jointa', a da prije toga isti pacijent nije otišao specijalizantu na pregled leđa" istaknuo je Liese.

Medicinski kanabis legaliziran 2015. godine

Povjerenica Europske komisije za zaštitu potrošača Vera Jourova podsjetila je u utorak tijekom rasprave da je djelovanje Komisije ograničeno jer svaka zemlja članica odlučuje što je na njezinom teritoriju legalno, ali i najavila daljnja istraživanja o terapijskim učincima kanabisa.

"U posljednjem programskom razdoblju financirali smo čitav niz projekata. Više od 40 milijuna eura bilo je namijenjeno istraživanju kanabisa, CBD-a i THC-a. U novom programu Obzor Europa mi ćemo nastaviti podupirati nova istraživanja“, rekla je Jourova.

THC (D9-tetrahidrokanabinol) i CBD (kanabidiol) zasad su "najbolje proučeni kanabinoidi utvrđeni u kanabisu, pri čemu je THC glavna psihoaktivna sastavnica kanabisa koja stvara ovisnost, dok CBD nema svojstva opojnosti ili izazivanja ovisnosti", navodi se u rezoluciji.

U rezoluciji također podsjećaju da se prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije iz prosinca 2017. CBD ne bi se trebao smatrati kontroliranom tvari na međunarodnoj razini.

Hrvatska je medicinski kanabis legalizirala 2015. godine, dok su među zemljama članicama EU-a po tom pitanju najliberalnije Nizozemska, Španjolska, Portugal, Njemačka i Češka. (Hina)