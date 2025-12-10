Eskalirao opasan sukob. Trump: "Mrzim ovo reći - morat ću obaviti telefonski poziv"

Žestoki sukobi između Tajlanda i Kambodže ušli su u treći dan, a američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se osobno uključiti kako bi zaustavio borbe. Trump, koji je u srpnju već posredovao u primirju između dviju azijskih zemalja, rekao je da će uputiti telefonski poziv kako bi okončao najnoviju eskalaciju.

Govoreći na skupu u Pennsylvaniji u utorak, Trump je nabrojao niz sukoba za koje tvrdi da ih je pomogao zaustaviti, uključujući one između Pakistana i Indije te Izraela i Irana, prije nego što se osvrnuo na obnovljeni sukob u jugoistočnoj Aziji.

"Mrzim ovo reći, zove se Kambodža – Tajland, počelo je danas i sutra ću morati obaviti telefonski poziv", izjavio je Trump. "Tko bi drugi mogao reći da će obaviti telefonski poziv i zaustaviti rat dviju vrlo moćnih zemalja, Tajlanda i Kambodže."

Trump je već razgovarao s čelnicima obiju zemalja i bio ključan u postizanju krhkog primirja nakon srpanjskih borbi, u kojima je poginulo najmanje 48 ljudi, što je bio najžešći sukob između dviju zemalja u novijoj povijesti, piše Reuters.

Suprotstavljeni stavovi o pregovorima

Dok se čeka Trumpova intervencija, dvije strane imaju potpuno različite poglede na rješavanje krize. Tajlandski ministar vanjskih poslova izjavio je u utorak kako ne vidi mogućnost pregovora te da situacija nije pogodna za posredovanje treće strane.

S druge strane, glavni savjetnik kambodžanskog premijera Hun Maneta rekao je za Reuters da je njegova zemlja spremna razgovarati u bilo kojem trenutku.

U srpnju je Trump iskoristio utjecaj trgovinskih pregovora za posredovanje u primirju, no tajlandski ministar vanjskih poslova Sihasak Phuangketkeow poručio je kako smatra da se prijetnja carinama ne bi trebala koristiti za pritisak na njegovu zemlju.



Napetosti su ponovno buknule nakon što je Tajland prošlog mjeseca suspendirao mjere deeskalacije dogovorene na listopadskom samitu u Trumpovoj nazočnosti. Povod je bio incident u kojem je tajlandski vojnik teško ozlijeđen nagaznom minom, za koju Bangkok tvrdi da ju je nedavno postavila Kambodža, što Phnom Penh odlučno poriče.

Obje zemlje izvijestile su da su evakuirale stotine tisuća ljudi iz pograničnih područja. Do utorka navečer kambodžansko Ministarstvo obrane priopćilo je da je od ponedjeljka ubijeno devet civila, a 20 ih je teško ozlijeđeno. Tajlandski dužnosnici potvrdili su smrt četiriju vojnika i 68 ranjenih.

Tajland želi "osakatiti" kambodžansku vojsku

Tajland je jasno dao do znanja da mu je cilj umanjiti vojnu sposobnost svog susjeda. Visoki general u ponedjeljak je izjavio da je cilj vojske "osakatiti vojnu sposobnost Kambodže na dugo vrijeme".

Kambodžansko Ministarstvo obrane uzvratilo je da njihove trupe nisu imale izbora nego poduzeti obrambene akcije, optužujući Tajland za "neselektivno i brutalno gađanje civilnih stambenih područja" topničkim granatama, što Bangkok odbacuje.