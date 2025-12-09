Borbe se šire duž granice, broj žrtava raste: "To je zaista agonija"

Obnovljeni sukobi između Tajlanda i Kambodže zbog sporne granice se nastavljaju, ima i mrtvih, a tisuće ljudi su raseljene. Obje strane međusobno se optužuju za sukobe, koji su poremetili krhko primirje koje je ranije u srpnju dogovorio američki predsjednik Donald Trump.

Kambodža tvrdi da su još dva civila ubijena u noćnom granatiranju tajlandskih snaga, čime je ukupan broj poginulih na njezinoj strani porastao na sedam. Tajland je izvijestio da su ubijena najmanje tri vojnika, javlja BBC.

U najnovijim informacijama koje je u utorak ujutro objavio Operativni centar 2. armije navodi se da je u četirima pograničnim provincijama u Tajlandu uspostavljeno ukupno 492 privremena skloništa, u kojima je smješteno 125.838 ljudi.

Tajland: Kambodža ispaljuje rakete na civilna područja

Tajlandska vojska optužila je Kambodžu za korištenje višecijevnih raketnih sustava, dronova za bacanje bombi i kamikaza dronova protiv tajlandskih vojnika, a neke rakete navodno su pogodile civilna područja.

Napad Kambodže na tajlandske civilne ciljeve Foto: Tajlandska vojska

Glasnogovornik tajlandskog ministarstva obrane naglasio je da su vojne akcije zemlje u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom te da je zaštita civila visoki prioritet.

"To je u oštroj suprotnosti s oružjem koje koriste kambodžanske snage, a koje je prouzročilo štetu civilnim životima i imovini", rekao je kontraadmiral Surasan Kongsiri na konferenciji za novinare u utorak ujutro i optužio Kambodžu za izazivanje kaosa i panike među stanovništvom ciljanjem civila i civilnih lokacija te medicinskih ustanova.

กองทัพบก ประณามการใช้อาวุธข้ามแดนของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย



ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 01.00 น. กองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่า ลูกกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาได้ตกใส่บ้านเรือนราษฎร จำนวน 2 หลังคาเรือน… pic.twitter.com/WexjZHh3Mj — กองทัพบก Royal Thai Army (@armypr_news) December 9, 2025

Pljušte optužbe

Prema ministarstvu obrane Phnom Penha, tajlandske snage u utorak su nakon ponoći otvorile vatru na pograničnu pokrajinu Banteay Meanchey i ubile dva civila koji su putovali nacionalnom cestom.

Četiri kambodžanska civila poginula su u tajlandskom granatiranju u Preah Vihearu i Oddar Meancheyu u ponedjeljak, rekao je za AFP ministar informiranja Phnom Penha Neth Pheaktra.

Obje strane optužile su jedna drugu za započinjanje nasilja, pri čemu je Tajland tvrdio da su njegove trupe odgovorile na kambodžansku vatru u tajlandskoj provinciji Ubon Ratchathani, uključujući zračne napade duž sporne granice, dok je ministarstvo obrane Phnom Penha reklo da su tajlandske snage prve napale u kambodžanskoj provinciji Preah Vihear.

Utjecajni bivši kambodžanski premijer Hun Sen na Facebooku je poručio da su kambodžanske snage uzvratile sinoć i jutros, tvrdeći da su bili "strpljivi više od 24 sata kako bi poštovali primirje".

"Naše snage moraju se boriti na svim točkama koje je neprijatelj napao", napisao je.

Njegova vlada također je optužila Tajland za korištenje tenkova i otrovnog plina, što su optužbe koje su se i prije pojavljivale, ali su se pokazale neutemeljenima.

Tajlandske vlasti potvrdile su da su u jutrošnjim zračnim napadima pogodile kompleks kasina u Kambodži, za koji tvrde da je služio kao zapovjedni centar za dronove. Nije poznato je li u trenutku napada u zgradi bilo ljudi, a kambodžanske vlasti nisu komentirale taj incident.

Život u strahu

Zbog novih borbi raseljene su tisuće ljudi s obje strane granice, a pogranične zajednice žive u stalnom strahu.

"To je zaista agonija, cijelo sam vrijeme bio zabrinut", rekao je za BBC Thai jedan stanovnik tajlandske provincije Si Sa Ket.

Dok su se mnoge obitelji evakuirale, 49-godišnji poljoprivrednik Sutian Pewchan odlučio je ostati u svom selu te čuvati domove susjeda i brinuti se o njihovoj stoci.

"Odlučio sam ostati kako bih zaštitio imovinu jer se seljani boje pljačke", rekao je i dodao da pucnjava neprestano odjekuje od ranog jutra.

Zbog sukoba su zatvorene najmanje tri bolnice u tajlandskoj provinciji Ubon Ratchathani te dvije u provinciji Surin. Vlasti preusmjeravaju pacijente u privremene ambulante. I UNICEF je izrazio zabrinutost, poručio je da sigurnost i dobrobit djece moraju biti na prvom mjestu.

Raspad primirja

U srpnju su u petodnevnim sukobima poginuli desetci ljudi, a ova eskalacija sukoba najozbiljnija je otada. U listopadu je u prisutnosti američkog predsjednika Donalda Trumpa potpisan mirovni sporazum. Trump je tvrdio da je postigao povijesni uspjeh, zbog čega ga je Kambodža čak nominirala za Nobelovu nagradu za mir.

Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul izjavio je da će koristiti potrebna sredstva za očuvanje suvereniteta Tajlanda, dok je bivši kambodžanski premijer Hun Sen poručio da su tajlandski osvajači isprovocirali njegove snage na odmazdu.

U lipnju je tadašnja tajlandska premijerka Paetongtarn Shinawatra smijenjena nakon što je u javnost procurio njezin telefonski razgovor s Hun Senom, u kojem ga je nazivala "ujakom" i kritizirala tajlandskog vojnog zapovjednika. Skandal je doveo do njezina pada u kolovozu, samo nekoliko tjedana nakon prethodnih smrtonosnih sukoba.