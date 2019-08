Nova erupcija vulkana na talijanskom otoku Stromboli. Za sada nema informacija o ozlijeđenima.

Na društvenim mrežama šire se snimke nove erupcije vulkana na talijanskom otoku Stromboli. Grupa turista koja se nalazila na otoku pobjegla je nakon eksplozije u crkvu San Vincenzo. Nisu ozlijeđeni, ali su potreseni. Kažu da se nebo nakon eksplozije zacrnilio i da je nastala kiša pepela", piše Il Messaggero.

Isti vulkan eruptirao je početkom srpnja pri čemu je poginula jedna osoba u odronu kamenja tijekom šetnje, a jedna osoba je ozlijeđena. Erupcija je obavila oblakom dima popularnu turističku destinaciju.

We were just at #Stromboli volcano watching the small eruptions. We left and then this giant eruption happened! #volcano pic.twitter.com/gQHjXuH9l3