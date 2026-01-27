Erotski program u toplicama koje Hrvati obožavaju razbjesnio Slovence: Cijena ide i do 3000 eura

Petodnevni događaj planiran za ožujak u slovenskim toplicama razbjesnio je slovensku javnost.

Dio javnosti izrazio je šok i ogorčenje zbog grafičkog promotivnog videa i opisa erotskog događaja koji "parovima i samcima nudi vruću avanturu".

Mnogi se pitaju je li takvo što uopće dopušteno, dok drugi ističu da se slični događaji održavaju i drugdje. Rimske terme pojašnjavaju da je riječ o događaju koji se održao u ožujku 2025. godine, no zasad nisu dale jasan odgovor hoće li se održati i ove godine.

"Dopustite nam da vas odvedemo u novu dimenziju. Vratite se u vrijeme bogova Bakha, Venere i Kupida", stoji u pozivnici za petodnevni događaj koji bi se trebao održati u ožujku u popularnim slovenskim toplicama.

Unatoč tome što cijene soba i apartmana dosežu gotovo 3000 eura, događaj koji je izazvao ogorčenje dijela slovenske javnosti navodno je rasprodan.

Riječ je o ekskluzivnom međunarodnom događaju koji bi Rimske terme trebao pretvoriti u kontroverzno središte namijenjeno parovima i samcima, uz obećanje "vruće avanture i zabave". Pozivnicu je pratio i erotski video, koji je u međuvremenu uklonjen s interneta.

Na optužbe i reakcije javnosti iz Rimskih termi odgovaraju da iz njihova stajališta nije jasno hoće li se događaj održati i u ožujku 2026. godine.

U odgovoru su naveli da se spomenuti događaj održao u ožujku 2025. kao zatvoreni događaj vanjskog organizatora te da Rimske terme u njemu nisu sudjelovale kao organizator, suorganizator niti promotor.

"Objave i videosadržaji koji su posljednjih dana kružili internetom odnose se na događaj koji se održao u ožujku 2025., a organizator ih koristi kao promotivni materijal za budući događaj.

Rimske terme nisu sudjelovale u promociji tog događaja.

Kada smo uočili da bi određeni sadržaji mogli biti izravno povezani s našim hotelom, pozvali smo organizatora da ih ukloni jer želimo jasno odvojiti identitet Rimskih termi od programa vanjskih organizatora", poručili su u svom odgovoru.

Novinare je zanimalo radi li se o lažnom oglasu na internetskoj stranici ili će se događaj ponovno održati u ožujku 2026. godine, no iz Rimskih termi su odgovorili da njihov pravni odjel još priprema službeno očitovanje, pišu 24uhr.

Događaj je u međuvremenu izazvao burne rasprave na društvenim mrežama. Korisnici interneta nisu skrivali svoje stavove.

"Ovaj povijesni kompleks godinama mi je bio utočište mira, tišine, regeneracije i čitanja dobre knjige. Posebno su mi se svidjele kamene kupelji u starom dijelu, kao i energetski park s divovskim sekvojama u neposrednoj blizini", napisao je jedan korisnik pa dodao pitanje: "Je li doista sve dopušteno ako postoji potražnja?"

Drugi su pak isticali da se slični događaji održavaju i drugdje, kako u inozemstvu tako i u Sloveniji, te da osobno poznaju ljude koji ih posjećuju. Neki su se pozivali i na povijest, podsjećajući da su se slični događaji na tim prostorima odvijali još u doba starog Rima.

U svom dodatnom pojašnjenju Rimske terme navode da događaj Spicy Spa nisu organizirale one same, već isključivo vanjski organizator koji je, temeljem potražnje i sklopljenog ugovora, unajmio hotelske sobe i dio hotelskih sadržaja.

Ugovorom su, kako navode, bile jasno definirane obveze i odgovornosti obiju strana. Organizacija događaja, uključujući marketing i prodaju ulaznica, u potpunosti je bila u nadležnosti organizatora, dok Rimske terme nisu imale ulogu organizatora, suorganizatora niti promotora.

Događaj je bio organiziran kao potpuno zatvoren, namijenjen isključivo punoljetnim sudionicima uz prethodnu rezervaciju putem organizatora. Tijekom trajanja događaja cijeli hotelski kompleks bio je zatvoren za javnost, osigurano je 24-satno osiguranje, a osobama koje nisu sudjelovale u događaju ulaz nije bio dopušten. Program se nije odvijao u sklopu lječilišnih, medicinskih i rehabilitacijskih aktivnosti, koje su fizički i funkcionalno odvojene te nisu bile predmet najma.

Nakon odlaska sudionika hotel je privremeno zatvoren kako bi se provele dodatne higijenske mjere. Organizator događaja ugovorno je preuzeo odgovornost za to da se događaj provede u skladu s važećim zakonodavstvom te svim dogovorenim pravilima i propisima.

U javnosti su se u međuvremenu otvorila pitanja o tome je li takav događaj uopće dopušten, kako se osigurava higijena za kasnije goste toplica koji nisu željeli sudjelovati u događaju te je li javnost i buduće goste trebalo unaprijed obavijestiti.

Iz Rimskih termi poručuju da su higijena i sigurnost gostiju među njihovim ključnim prioritetima.

"Kao i tijekom redovitog hotelskog poslovanja, i tijekom i nakon ovog događaja provedeno je temeljito čišćenje svih soba. Hotel je nakon odlaska sudionika bio zatvoren kako bismo mogli provesti dodatne higijenske postupke, uključujući promjenu vode u bazenima i čišćenje svih površina. U mjesecima nakon događaja provodile su se redovite kontrole i ispitivanja kakvoće vode za kupanje, kojima je potvrđeno da su ispunjeni svi propisani higijenski i zdravstveni standardi", navode.

Dodaju da je događaj bio zatvorenog tipa, zakonit i ograničen na unaprijed definiranu skupinu odraslih sudionika koji su sudjelovali dobrovoljno i uz jasno propisana pravila ponašanja.

Budući da nije zadirao u javni prostor, događaj nije bio vidljiv niti dostupan široj javnosti te, prema njihovim tvrdnjama, nije utjecao na temeljnu misiju, kulturno-povijesni status niti djelovanje Rimskih termi kao lječilišnog kompleksa.

"Željeli bismo istaknuti da se slični događaji već dugi niz godina održavaju u brojnim hotelima i wellness-centrima u Sloveniji i inozemstvu, a u nekima čak i redovito tijekom uobičajenog radnog vremena.

Kod zatvorenih događaja sudjelovanje je ograničeno na unaprijed određene odrasle sudionike i temelji se na dobrovoljnoj odluci pojedinca, bez zadiranja u javni prostor ili iskustvo drugih gostiju. Svjesni smo da takve teme mogu izazvati različite reakcije i mišljenja.

U Rimskim termama ne procjenjujemo ljude prema njihovu načinu života ili privatnim interesima, već prema poštovanju pravila, drugih ljudi, prostora i okoliša. Naš temeljni kriterij ostaje osiguranje sigurnog, pristojnog i odgovorno upravljanog okruženja za sve goste", poručili su.