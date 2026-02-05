Kremlj se oglasio o Epsteinu, bivši šef odjela MI6 tvrdi: "Povezani su od '70-ih, tako je dobio novac"

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u utorak da će Varšava pokrenuti istragu o, kako je naveo, mogućim vezama između Epsteina i ruskih obavještajnih službi te o svakom potencijalnom utjecaju na Poljsku. Stigao je i odgovor Kremlja.

Iz Rusije su kratko poručili da ne žele gubiti vrijeme odgovarajući na pitanja o nedokazanim sugestijama u zapadnim medijima.

"Volio bih se našaliti na račun takvih verzija, ali nemojmo gubiti vrijeme", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Ruski dužnosnici kažu da se tvrdnje o vezi između Epsteina i ruskih obavještajnih službi očito guraju u javnu sferu kako bi se odvratila pozornost od skandala za koji kažu da je razotkrio licemjerje moćnih ljudi diljem SAD-a i Europe.

U Poljskoj sumnjaju da je Epstein možda bio plaćen za prikupljanje kompromitirajućeg materijala o dobro povezanim osobama. U Epsteinovim dosjeima, koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, Putin se spominje 1056 puta, a otkriveno je i gotovo 10.000 referenci na Moskvu, uključujući prijedloge o potencijalnim sastancima s Putinom, piše The Times.

"Sve više tragova, sve više informacija i sve više komentara u globalnom tisku, sve se to odnosi na sumnju da su ovaj neviđeni skandal s pedofilijom suorganizirale ruske obavještajne službe", rekao je Tusk.

"Ne moram vam govoriti koliko je ozbiljna sve vjerojatnija mogućnost da su ruske obavještajne službe suorganizirale ovu operaciju za sigurnost poljske države. To može samo značiti da oni također posjeduju kompromitirajuće materijale protiv mnogih vođa koji su i danas aktivni", dodao je.

U dokumentima se također navodi da su neke od mladih žena s kojima je Epstein bio u kontaktu bile iz Rusije, uključujući 26-godišnjakinju koju je želio upoznati s Andrewom Mountbatten-Windsorom, mlađim bratom britanskog kralja Charlesa. Osim toga, Epstein je u porukama pojedincima nudio i ruske vize.

Izvor iz britanske tajne službe: "Epstein je od 1970-ih povezan s Rusima"

Christopher Steele, bivši šef odjela MI6 za Rusiju, rekao je za Times Radio da je "vrlo vjerojatno" Moskva platila Epsteinu za prikupljanje kompromitiranih informacija. Steele je sugerirao da se veza mogla razviti preko oca Ghislaine Maxwell, Roberta Maxwella.

"Koliko ja znam iz američkih izvora, Epstein je već 1970-ih bio učinkovito povezan s ruskim organiziranim kriminalom u Brighton Beachu u New Yorku i preko njih s ruskom misijom u New Yorku te su ga oni gotovo sigurno u to vrijeme regrutirali", rekao je Steele.

"Prelazeći na kasnije razdoblje koje vjerojatno uključuje Roberta Maxwella 1980-ih, čini mi se da je Epstein ponovno imao važne veze s Maxwellom. Kada je Maxwell sudjelovao u izvlačenju Židova iz Sovjetskog Saveza, u zamjenu praktično za pranje deviza Sovjetske komunističke partije i njihovo ulaganje na Zapadu, pretpostavljam da je velik dio Epsteinova investicijskog novca došao upravo odatle", dodao je Steele. "Moguće je da je većina njegovih investicijskih sredstava, čije podrijetlo nikada nije objašnjeno, zapravo došla iz Sovjetskog Saveza."