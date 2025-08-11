Obavijesti Foto Video Pretražite
TERET ZLOČINA

Progone ih počinjene grozote u Gazi: "Imao je noćne more, nije govorio, a dva dana prije povratka..."

Piše D. Z., 11. kolovoza 2025. @ 22:15 komentari
Izraelski vojnici
Izraelski vojnici Foto: Youtube
Izraelski vojnici vraćaju se iz Gaze kao promijenjeni ljudi. Svjesni svega što su vidjeli i napravili ne mogu vjerovati što njihovo vodstvo laže u medijima. I onda ne vjeruju nikome i ne traže pomoć. A onda bude prekasno. Ovo je priča o jednom takvom vojniku.
  Uginuo dupin na jugu
    tužan prizor u moru

    UZNEMIRUJUĆE Tragičan pronalazak na jugu Hrvatske: "Velika je vjerojatnost da je u pitanju ljudski faktor"
  Most na Dravi
    NA RIJECI DRAVI

    Pet osoba skočilo s mosta: Četvero ih izronilo, još jednu traže vatrogasci i HGSS
  Vlak, ilustracija
    U tijeku je očevid

    Strava na kolodvoru: Vlak prignječio muškarca, preminuo od teških ozlijeda

