Progone ih počinjene grozote u Gazi: "Imao je noćne more, nije govorio, a dva dana prije povratka..."

Eliran Mizrahi bio je rezervist Izraelskih obrambenih snaga koji je odslužio 187 dana na bojištu u Gazi od 9. listopada 2023. pa sve do dopusta koji mu je trebao završiti u lipnju prošle godine.

Dva dana prije povratka u Gazu oduzeo si je život. Njegova majka Jenny pretvorila je njegovu dječju sobu u svojevrsni hram posvećen pokojnom sinu. Njegova vojna uniforma visi na zidu, a u njoj još ima pijeska iz Gaze.

Eliran Mizrahi Foto: Youtube

Izrael je trenutno zahvatio val samoubojstava vojnika poput Elirana. Samo prošli mjesec petorica. Istraga IDF-a otkrila je da je uzrok ono što su vidjeli i počinili u Gazi.

Elirianova majka tvrdi da se njezin sin iz Gaze vratio kao promijenjen čovjek, a boji se da će još mnogi izraelski vojnici poći tim stopama samoubojstva.

"Nikada nije napustio Gazu u mislima. Kad se vratio, nije se mogao vratiti na posao. Bio je sjajan otac s puno strpljenja. A izgubio je strpljenje sa svojom djecom, s ljudima... Bio je vrlo tih. Nije spavao noću, imao je noćne more. Nismo ništa znali o tome. Nije govorio. Kad god bismo ga pitali, rekao je da je sve u redu", prisjeća se Jenny.

Eliran Mizrahi Foto: Youtube

Jenny opisuje Elirana kao nekoga tko je bio uvijek sretan i prijatelj sa svima. Otac četvero djece "s velikim srcem" i velikim osmijehom. Ali iskustvo rata "uništilo mu je dušu".

Na teren je bio raspoređen dan nakon Hamasovog napada na Nova festival 7. listopada gdje je bio zadužen za uklanjanje tijela ubijenih. Već idućeg dana bio je u Gazi, kao zapovjednik jedinice buldožera D9 koja je uništavala zgrade i tunelska okna.

Eliran Mizrahova jedinica u akciji rušenja Foto: Youtube

Nakon njegove smrti, njegov partner iz D9, Guy Zaken, rekao je parlamentarnom odboru da su često pucali na njih te da su pregazili stotine tijela. Izrael je sravnio velike dijelove Gaze. Eliranove akcije bile su dio sustavne kampanje za koju UN tvrdi da je oštetila ili uništila preko 90 % domova u Gazi. Stručnjaci za ljudska prava upozoravaju da je to ratni zločin.

Eliran je izvučen iz Gaze nakon što je zadobio ozljede koljena u napadu RPG-om (raketnom granatom) na njegov buldožer, piše Sky News.

Izraelski terapeut odbio služiti

Na povratku mu je dijagnosticiran PTSP (posttraumatski stresni poremećaj). Ne zna se uzrok njegove traume, ali na kraju nije mogao živjeti s njom. Dva dana prije nego što se trebao vratiti u aktivnu službu, oduzeo si je život.

"Ono što je vidio tamo u Gazi povrijedilo mu je dušu. Vidiš sva ta tijela tamo i svu tu krv. To ti razara dušu", kaže Eliranova majka.

Eliran Mizrahi Foto: Youtube

Izraelski mediji izvještavaju da je najmanje 18 vojnika do sada ove godine oduzelo sebi život. Tisuće ljudi pate od PTSP-a. I sve više rezervista tiho odbija doći na dužnost.

IDF tvrdi da je podrška njihovim pripadnicima glavni prioritet te da u to ulaže značajna sredstva, uključujući raspoređivanje časnika za mentalno zdravlje u sve vojne jedinice.

Tuly Flint Foto: Youtube

Tuly Flint bio je jedan od takvih časnika. Klinički socijalni radnik i stručnjak za terapiju traume u svom profesionalnom životu, te potpukovnik u vojnoj pričuvi, bio je raspoređen kako bi pružio psihološku podršku vojnicima koji su služili u Gazi.

Prošle godine, nakon što je liječio mnoge vojnike i bio izložen ekstremnoj patnji stanovnika Gaze, Tuly je došao do zaključka da rat nema svrhe i da je to zločin protiv čovječnosti. Stoga je odbio nastaviti služiti u Izraelskim obrambenim snagama.

Razorena Gaza Foto: Youtube

"Na početku rata ono što smo obično vidjeli bio je jednostavan PTSP. Ljudi koji su pričali o užasima koje su vidjeli u prvih nekoliko tjedana s masakrom Hamasa. Ali od drugog mjeseca rata, ljudi su počeli pričati o tome što se događa na palestinskoj strani. Čak i ljudi koji nisu govorili o palestinskim pravima ili nečemu sličnom, počeli su govoriti o činjenici da su vidjeli tijela djece, staraca, žena", kaže Tuly.

"Misliš si, je l' moja vlada laže meni?"

Izraelska vojska svjedoči o onome što se događa u Gazi na način na koji većina svijeta, uključujući međunarodne novinare, još uvijek ne može. Tulya su pitali kako se osjećaju vojnici dok slušaju narativ svojeg premijera Benjamina Netanyahua kako u Gazi nema gladi i da su sve snimke koje vidimo lažne.

"Kad čujete svoju vladu i svoje zapovjednike kako govore stvari koje nisu istinite, počnete razmišljati, lažu li i meni?", kaže Tuly.

"Kad čujete svog premijera kako laže o stvarima koje ste vidjeli u Gazi, stvarima koje ste učinili... ljudi pričaju o paljenju kuća, ljudi pričaju o 'isteku roka' - ne metafori - isteku roka, kada ljudi isteknu, bit će ubijeni bez obzira jesu li djeca ili žene... vide ljude kako gladuju i vide kaos.“

Izraelski tenk u Gazi Foto: Afp

Nakon gotovo dvije godine rata, ljudska cijena koja se plaća teško opterećuje izraelsko društvo. Većina Izraelaca sada vjeruje da će samo dogovor, a ne vojni pritisak, vratiti preostale taoce kući.

A humanitarna kriza koja se odvija odmah s druge strane granice postaje izvor javne nelagode. Bivši vojni i obavještajni šefovi sada su također protiv rata.

Skupina Zapovjednika za sigurnost Izraela (CIS) tvrdila je, prema svojoj profesionalnoj procjeni, da "Hamas više ne predstavlja stratešku prijetnju Izraelu" - i pisala je Donaldu Trumpu tražeći od njega da prisili Benjamina Netanyahua da okonča rat.

Tuly Flint kaže da postoji erozija povjerenja između vojnika i onih koji ih vode.

"Kad se vratite kući i čujete toliko ljudi - bivših načelnika stožera, bivših čelnika sigurnosnih tijela Izraela - kako govore 'ovaj rat više nema cilja'... kažete si: 'Čujem od bivših načelnika stožera da ubijam taoce vodeći rat, a moja vlada me i dalje šalje tamo?'"

Djeca gladuju u Gazi Foto: Afp

"Kad vidite slike koje ste vidjeli vlastitim očima i vaša vlada kaže 'ne, ovo je laž, ne, ovo je propaganda', to vas tjera da ne vjerujete svima. A kada ne vjerujete svima, zašto biste tražili pomoć?"

Mentalni i moralni teret na vojnicima mogao bi rasti. Unatoč snažnim protivljenjima načelnika glavnog stožera IDF-a, Izrael proširuje vojne operacije u Gazi s planovima za preuzimanje kontrole nad cijelim teritorijem.

