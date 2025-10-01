Detalji drame u SAD-u! Ivica Puljić o blokadi: "Ovime je jedino Trump zadovoljan"

Od ponoći je blokirana američka vlada. Republikanci i demokrati u Kongresu nisu uspjeli postići kompromis oko proračuna pa su brojne vladine službe prestale s radom.

Iz Washingtona se za Dnevnik Nove TV javio dopisnik Ivica Puljić.

Ivica Puljić, dopisnik (Foto: DNEVNIK.hr)

"Za sada se ne nazire mogućnost kompromisa. Ništa nije uspjelo. Vidjet ćemo dalje, koliko će trajati. Posljednja slična situacija bila je u prvom Trumpovom mandatu i sve je trajalo 35 dana. To je bila najduža djelomična obustava američke Vlade u povijesti", rekao je Puljić.

Blokirana američka vlada - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Republikanci su tražili da se nastavi s proračunom koji su nasljedili iz Bidenove ere, barem narednih sedam tjedana. Demokrati su reagirali i rekli da Republikanci žele ukinuti beneficije za one kojima je zdravstvena pomoć potrebna, a ne mogu u potpunosti plaćati iznimno skupu zdravstvenu zaštitu. Tu je došlo do razlaza, pojasnio je Puljić.

Jedna i druga strana su nezadovoljne. "Čini mi se da je jedino zadovoljan predsjednik Trump koji optužuje Demokrate i porućuje da puno dobra može izaći iz ove situacije", smatra Puljić.

Oko 750 tisuća radnika, naveo je, odlazi na prisilni odmor koji im neće biti plaćen, a pitanje je i koliko će ih se uopće vratiti na posao s obzirom na to da je Trump najavio otkaze stotinama tisuća ljudi, ako to bude potrebno.

Blokirana američka vlada - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Puljić je rekao da je situacija teška te da je ovo dokaz da američka vlada nije učinkovita

"Bijela kuća je zamrznula 18 milijardi dolara za projekte infrastrukture za New York onim područjima gdje se nalaze glasači vodećih demokrata i u Zastupničkom domu i Senatu", dodao je Puljić i to nazvao "osvetničkom informacijom".

Do daljnjega neće plaće dobiti ni vojska.

"Vidjeli smo skoro tragikomičan susreta američkog ministra obrane Petea Hegsetha i Donalda Trumpa s vodećim američkim generalima i admiralima", rekao je Puljić pa naveo da je Trump u govoru zaprijetio vlastitim građanima da će poslati vojsku na njih ako se ne budu slagali s njegovom politikom.

Blokirana američka vlada - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Hegseth je bio trećerazredni voditelj na desničarskom mediju i rezervist u vojsci, a Trump je četiri-pet puta izbjegavao ići u Vijetnam jer je imao koštanu izraslinu na peti", poručio je Puljić.