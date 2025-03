EKSKLUZIVNO Što se to događa? Evo što stanovnici Grenlanda kažu o izjavama koje su sablaznile svijet: "Bojim se dolaska brodova i vojske"

Prema najnovijim anketama, 85 posto građana Grenlanda ne želi nikakvu državnu asocijaciju sa SAD-om. Nekih 6 posto ispitanika bi bilo za takvu ideju.

Ovdje je snažna jedna druga ideja - ideja neovisnosti Grenlanda, odcijepljena od Kraljevine Danske. Sada se javlja strah ukoliko bi se krenulo u tom smjeru i ukoliko bi se umiješao SAD, Donald Trump bi mogao tretirati lokalno stanovništvo onako kako je SAD tretirao u prošlosti američke Indijance ili kako danas tretira polarne narode u sjevernoj državi Aljasci.

Grenland na prekretnici - 7 Foto: DNEVNIK.hr

Danska odnosno Grenland su drugačije društvo, odnosno drugačija država. Grendland glasa za ljevicu, dominantne stranke ovdje kao prioritet zadržavaju zadržavanje besplatnog školstva, besplatnog zdravstva, rodna idologija, LGBTQ prava i ekologija, dakle vrijednosti koje su u potpunosti u suprotnosti koje zagovara Donald Trump, no postoji još jedan problem - ovo je najveći otok na svijetu.

Grenland na prekretnici - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Teritorij je 4 puta veći od Francuske na kojem živi manje od 60 tisuća ljudi i postavlja se pitanje ljudskih potencijala. Ljudi s kojima smo razgovarali ovdje - ima ih visokoobrazovanih, mnogi su vidjeli svijeta, obrazovali su se na mjestima poput Kanade, Australije, ali isto tako smo razgovarali s utjecajnim parlamentarcima koji se bave vanjskim poslovima i koji su nas pitali "pa je li Hrvatska u EU, kontolira li vas ruska federacija".

Grenland na prekretnici - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Dakle Grenland je još uvijek daleko od svijeta i taj svijet mu se ubrzano približava i u utorak su parlamentarni izbori nakon kojih se očekuje da će u nekom periodu nova vlada raspisati referendum o neovisnosti. No ta davna ideja sada se čini mnogo opasnijom, ljudi su sve svjesniji koliko je to iskorak u nepoznato, da ne kažem u ovo hladno more koje je nemilosrdno i u kojem plivaju razno razne nemani.

"Nemam j...nog komentara na Donalda Trumpa. Žao mi je!", kaže jedna stanovnica Grenlanda.

Na pitanje jesu li iznenađeni s Trumpom odgovaraju dvije Grenlađanke: "Ne. Mislim da je on malo glup. Ne zamjerite! Mi nismo na prodaju. Nismo na prodaju".

Grenland na prekretnici - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"On je dobar. Genijalan je. Savršen", kaže jedan stanovnik najvećeg otoka na svijetu o Trumpu, a na pitanje zašto, spremno odgovara: "Ima vojsku, ima sve. Lijekove, sve."

"Iskreno? On je g*****. Ne sviđa mi se. Upravo govore o njemu na radiju. Ne sviđa mi se", kaže stanovnik Grenlanda, a na pitanje što kažu na radiju odgovara: "Kažu da će Amerika postati siromašnijom. Da će inflacija biti još veća zbog njega."

Na pitanje boje li se da će im uzeti Grenland silom kaže iskreno: "Naravno. Bojim se dolaska brodova i vojske."

Grenland na prekretnici - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Grenland izgleda kao na onim fotografijama iz dječjih enciklopedija, sva čuda svijeta, daleka područja, kraj svijeta, neistražen i pomalo divlji. More je tamno, posuto tisućama ledenih santi, tirkizno-bijele boje, imate osjećaj da će svako malo iz njega izroniti neka velika peraja grbavog kita kakvih ovdje ima podosta u blizini.

Grenland na prekretnici - 4 Foto: DNEVNIK.hr

A onda s druge strane kad pogledate prema kopnu, tu je taj gradić Nug s manje od 20.000 stanovnika, velika većina njih kao i na cijelom Grenlandu su Inuiti, to je onaj polarni narod kojeg smo nekoć nazivali eskimima, a koji je nekoć davno živio u igluima, a danas živi standardom usporedivim s austrijskim.

Grenland na prekretnici - 2 Foto: DNEVNIK.hr

I ukoliko se ostvare planovi ovdašnjih ljudi, Nug bi uskoro mogao postati i glavnim gradom prve inuitske države u povijesti, prve države polarnih naroda u povijesti, no s pojavom Donalda Trumpa u takve se narode uvukao nemir.

Marko Stričević i Mišo Maoduš Foto: DNEVNIK.hr

Marko Stričević i Mišo Maoduš Foto: DNEVNIK.hr

Pročitajte i ovo razgovarali plenković i milanović O razgovoru nakon duge šutnje oglasila se i Vlada: "Tijekom razgovora razmijenili su mišljenja..."

Pročitajte i ovo PRIOPĆENJE S PANTOVČAKA Razgovarali Plenković i Milanović, predsjednik ima pet zahtjeva oko Ukrajine