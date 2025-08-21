VIDEO Drama u zraku! Odlomio se dio krila zrakoplova: "Otvorila sam prozor..."

Dramatičan dan za putnike američkog zrakoplova Boeing 737. Tijekom leta odlomilo se zakrilce na jednom krilu zrakoplova, što je izazvalo paniku u zraku.

Savezna uprava za zrakoplovstvo istražuje slučaj nakon što se u utorak zakrilce na krilu zrakoplova tvrtke Delta Air Lines djelomično odlomilo prije slijetanja u Teksas.

Let 1893 sa 62 putnika i šest članova posade letio je iz zračne luke Orlando za zračnu luku Austin-Bergstrom kada su putnici primijetili da se nešto djelomično odlomilo od stražnjeg dijela krila.

"Osjećali smo jaku turbulenciju. Avion se tresao", rekla je putnica za CNN. "Gospođa ispred nas otvorila je prozor i rekla nam da je krilo potrgano. Otvorila sam prozor i uplašila se."

Video koji su snimili putnici prikazuje zakrilca kako vise iza krila, dok avion leti visoko u iznad naselja.

Here's another view of Delta flight 1893 to Austin.

📹: Shanila Arif

In July, a Delta 737-900 also lost part of its wing flap, which was later found in someone’s driveway near Raleigh, NC. The FAA confirmed the flap separated from flight DL3247 after departing Atlanta and was… https://t.co/21OZJve6li pic.twitter.com/bMesTiBc8L — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 21, 2025

"Nakon slijetanja primijećeno je da dio zakrilca lijevog krila nije bio na mjestu", priopćila je tvrtka Delta Air Lines. Zrakoplov je povučen iz upotrebe, a tvrtka se ispričala putnicima.