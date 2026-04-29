Duhovi ili samo stare cijevi? Znanost otkriva zašto osjećate jezu u praznim prostorijama

Nelagodan osjećaj u napuštenim građevinama koje se čine "ukletima" mogao bi više dugovati dotrajalim instalacijama nego nemirnim duhovima. Suvremena istraživanja upućuju na to da infrazvuk, odnosno vibracije ispod 20 herca koje zaobilaze ljudski sluh, potiče biološke reakcije na stres. Ti niskofrekvencijski valovi s lakoćom prolaze kroz čvrste strukture, što znači da je njihov utjecaj gotovo neizbježan kako u gradskim, tako i u prirodnim okruženjima.

Nedavno istraživanje koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta MacEwan u Kanadi istražilo je taj fenomen. Pod vodstvom znanstvenika Kalea Scattertyja, bihevioralnog neuroznanstvenika sa Sveučilišta u Alberti, i Rodneyja Schmaltza, psihologa sa spomenutog Sveučilišta MacEwan, tim je proučavao reakcije 36 studenata preddiplomskih studija.

Neugodan učinak nečujnih vibracija

Ispitanici su boravili u prostoriji slušajući glazbu, no ključna razlika bila je u tome što je za polovicu njih, bez njihova znanja, putem skrivenih zvučnika emitiran infrazvuk od 18 herca.

Nakon testiranja, tim je analizirao uzorke sline kako bi izmjerio razinu kortizola, glavnog biološkog znaka stresa u tijelu. Rezultati su bili nedvosmisleni, jer sudionici izloženi infrazvuku osjećali su se znatno razdražljivije i neugodnije od kontrolne skupine, čak i kada je glazba bila umirujuća.

"Povećana razdražljivost i viša razina kortizola prirodno su povezani jer, kada se ljudi osjećaju razdražljivije ili pod stresom, kortizol teži rastu kao dio normalnoga tjelesnog odgovora na stres", pojasnio je Scatterty u izjavi za znanstveni portal Frontiers.

Međutim, kod skupine izložene infrazvuku, taj je utjecaj na oba parametra, odnosno i na osjećaj nelagode, i na razinu kortizola, bio znatno snažniji nego što bi se moglo objasniti samo navedenom prirodnom povezanošću.

Poveznica između infrazvuka i nadnaravnih pojava često proizlazi iz toga što ljudi stvarnu fizičku nelagodu pripisuju krivim uzrocima. "Zamislite posjet zgradi za koju se pretpostavlja da je ukleta. Raspoloženje vam se mijenja, osjećate se uznemireno, ali ne možete vidjeti ni čuti ništa neobično", objasnio je Schmaltz.

Najvjerojatniji uzrok nelagode u dotrajalim građevinama

Dodao je da "u staroj zgradi postoji velika vjerojatnost da je prisutan infrazvuk, osobito u podrumima gdje dotrajale cijevi i ventilacijski sustavi proizvode niskofrekvencijske vibracije".

Dok životinje mogu koristiti infrazvuk za orijentaciju ili kao rano upozorenje na primjerice tsunamije, čini se da su ljudi biološki predodređeni percipirati ga kao prijetnju.

Unatoč malom uzorku, studija objavljena u časopisu Frontiers in Behavioral Neuroscience ukazuje na potrebu za strožim propisima o buci.

Scatterty ostaje oprezan glede poopćavanja podataka dobivenih u navedenom istraživanju. "Ova je studija na puno načina bila prvi korak prema razumijevanju učinaka infrazvuka na ljude. Zasad smo testirali samo određenu frekvenciju. Moglo bi postojati još puno frekvencija i kombinacija koje imaju svoje zasebne učinke", rekao je na kraju.