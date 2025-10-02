VIDEO Drama u zračnoj luci: Dva zrakoplova sudarila se na voznoj stazi

Dva zrakoplova Delta Air Linesa puna putnika sudarila su se na voznoj stazi u zračnoj luci LaGuardia u New Yorku. Uzrok nesreće još uvijek nije poznat.

Aviokompanija je objasnila da je do sudara došlo nešto prije 22 sata po lokalnom vremenu, pri maloj brzini, a sudjelovali su zrakoplovi Endeavor Air 5047, koji je stigao iz Charlottea u Sjevernoj Karolini, i leta Endeavor 5155, koji je trebao poletjeti za Roanoke u Virginiji.

Prema preliminarnim informacijama zrakoplovne kompanije, krilo leta 5155 udarilo je trup leta 5047. Jedna stjuardesa zadobila je lakše ozljede te je prevezena u bolnicu, potvrdila je uprava aerodroma, prenosi CBS.

The scene from our @CBSNews producer on board DL5714. He reports they were taxing to the gate at LGA after landing at CLT when they were struck by another Delta regional jet that was taxiing by. More to come. pic.twitter.com/Ty0UwOrrgC — Kris Van Cleave (@krisvancleave) October 2, 2025

Na letu 5155 bilo je 28 putnika i četiri člana posade, dok je let 5047 imao 57 putnika i četiri člana posade.

Nesreća nije utjecala na rad zračne luke, a putnike su službe ispratile iz zrakoplova i prebacile u autobuse. Kompanija im je osigurala i hotelske sobe te će ih prebaciti na nove letove u četvrtak.

🚨 BREAKING (additional details): Delta calls tonight’s event a “low-speed collision.”



Flight 5155 had 32 on board, flight 5047 had 61 on board.



Preliminary info indicates 5155’s wing made contact with the fuselage of the arriving aircraft.



Reports indicate only 1 minor… https://t.co/ysdpUV766g pic.twitter.com/JemGCg4ED7 — The Questionable Gardner (@T_Q_Gardner) October 2, 2025

"Delta timovi u našem čvorištu u New York-LaGuardiji rade na tome da se naši putnici zbrinu nakon što su dva zrakoplova Delta Connectiona, kojima upravlja Endeavor Air, bila uključena u sudar pri maloj brzini tijekom vožnje po voznoj stazi", priopćili su i dodali da će surađivati sa svim relevantnim tijelima u istrazi onoga što se dogodilo.