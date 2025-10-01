Nedovršena zgrada u elitnom naselju postala je divlje odlagalište otpada: "Jednostavno, javni WC..."

Stanovnici splitske Zente godinama se bore s istim problemom. Od nedovršene zgrade u srcu naselja stvoreno je divlje odlagalište otpada.

Nesnosan smrad širi se četvrti, a više puta su policiji prijavljivali sumnjive osobe, najviše ovisnike o drogama.

"U zadnjih godinu - dvije dana postalo je prebukirano i događaju se razni incidenti. Mi smo već obavijestili policiju, bilo je tu krikova, nasilja, razbijanja boca, prijetnje smrću se čuju iznutra...", rekao je Jure Brekalo iz Splita i dodao:

"To je jednostavno jedan javni wc. Kad uđete unutra, takav miris, fekalije vidite po podu...", dodao je.

Zdanje koje je na privatnoj parceli, a vlasnik van države, nikad se nije dovršilo, tu je već 23 godine, a zbog gradnje se suzila i cesta koja dijeli stanare i ovo - sad već divlje odlagalište otpada.

Više o ovoj temi pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Brune Papić: