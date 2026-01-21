Drama u članici NATO-a: Žena uhićena zbog špijunaže za Rusiju, dvojac u bijegu. Poznato što im je bilo na meti

Žena njemačko-ukrajinskog podrijetla uhićena je u srijedu u Berlinu pod sumnjom da je špijunirala za Rusiju, što uključuje i prosljeđivanje informacija o vojnoj pomoći Ukrajini, priopćili su tužitelji.

Osumnjičena, imenovana kao Ilona W., navodno je održavala obavještajne kontakte s ruskim veleposlanstvom u Berlinu od studenog 2023. ili ranije, navodi se u priopćenju tužiteljstva.

Ilona W. je, prema navodima, "prikupljala pozadinske informacije o sudionicima visokoprofilnih političkih događaja te prikupljala podatke o lokacijama vojne industrije, testiranjima dronova i planiranim isporukama dronova Ukrajini", stoji u priopćenju tužitelja.

Također je navodno koristila osobne poznanike koji su ranije radili u njemačkoj obrambenoj industriji kako bi pribavila informacije za ruske obavještajne službe. Tužitelji navode da je pomogla svom ruskom voditelju da se koristi lažnim identitetom kako bi prisustvovao političkim događajima u Berlinu i uspostavio korisne kontakte, javlja Euronews.

Prema tužiteljima, još dva neimenovana osumnjičenika su u bijegu. Policija je u srijedu ujutro izvršila pretrese domova Ilone W. i preostale dvojice osumnjičenika.

Uhićenje dolazi u trenutku kada su Njemačka i druge europske vlade u stanju pojačane pripravnosti zbog sumnji na rusku špijunažu, nadzor dronovima i sabotažne aktivnosti poput kibernetičkih napada i kampanja dezinformiranja.

Moskva je više puta odbacila te optužbe i umjesto toga optužila Zapad da pokušava potkopati i uništiti Rusiju.

Napori njemačkih vlasti u otkrivanju navodnih ruskih špijuna pojačani su od ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Njemačka je ključno logističko središte za NATO snage u Europi.

Njemačka je jedan od glavnih dobavljača vojne pomoći Ukrajini i među europskim NATO državama koje snažno povećavaju izdvajanja za obranu kako bi odvratile Rusiju.

Također u srijedu, njemačka policija uhitila je dvojicu muškaraca, ruskog i njemačkog državljanina, pod sumnjom da su prosljeđivali novac i opremu proruskim separatističkim milicijama koje se bore u istočnoj Ukrajini.

Jedan od osumnjičenih, Suren A., optužen je da je prebacio sredstva udruge u ukupnom iznosu većem od 14.000 eura tim skupinama te financirao prijevoz. Drugi, Falko H., navodno je više puta putovao u Donbas, održavao razgovore s predstavnicima tih skupina, koordinirao isporuke i pomagao u distribuciji robe na terenu.

Obojica će u četvrtak biti privedena istražnom sucu Saveznog suda pravde, koji će odlučiti hoće li im biti određen istražni zatvor.