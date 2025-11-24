Članovi ruskih kriminalnih skupina iz sjene kradu podatke, na meti i Hrvatska: "Najviše su na udaru..."

Kibernetičke prijetnje rastu, problem je još veći uz umjetnu inteligenciju. Rat se ne vodi samo naoružanjem, nego i na internetu. Kriminalne skupine često su plaćene od strane država.

Kibernetička sigurnost postala je i temelj nacionalne sigurnosti. Poruka je to s čak dvije konferencije na tu temu.

Nedavnom akcijom europske policije ugašeno je preko 1000 servera, razbijena je infrastruktura koja je zlonamjernim softverom zarazila na stotine tisuća računala.

A neprijateljski, državno sponzorirani napadi na Hrvatsku su u porastu.

Lani je bilo 38 takvih napada, prema evidenciji SOA-e, a dvije trećine od strane ruskih skupina.

