Puljić o napadu u SAD-u: "To je očigledan i velik sigurnosni propust"

Pucnjava je prekinula gala tradicionalnu večer dopisnika iz Bijele kuće na koju je Trump prvi put došao kao predsjednik. Naoružanog napadača zaustavila je i privela Tajna služba. Mediji su objavili i njegov manifest u kojem je precizno opisao svoje ciljeve.

Uzbunu u Washingtonu komentirao je i dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona, Ivica Puljić

"Ministar pravosuđa rekao je da osumnjičeni napadač ne surađuje i da mu je meta bila Trumpova administracija, zasad ne znamo više oko tih ciljeva i motiva. Ispalio je 5 do 6 hitaca. Zanimljivo je da su svi u lancu vođenja zemlje bili na toj večeri, dakle, predsjednik, pa iza njega dopredsjednik, predsjednik Kongresa, ministar obrane - to je bila posebna opasnost. Riječ je o očiglednom i velikom sigurnosnom propustu. Iako ministar pravosuđa danas obilazi TV postaje s porukom da je sigurnost bila sjajna, da se na vrijeme reagiralo, malo je tko u to povjerovao", rekao je Puljić.

Otkrio je da je i sam tri puta sudjelovao na ovakvim večerama.

"Znam kakva je sigurnost, rigorozna, znam da pripadnici Tajne službe provjeravaju sve sobe, sve goste u hotelu, sve urede. Takav je protokol i pitanje je je li on bio ispoštovan. Inače, napadač je bio registrirani gost hotela i po svemu sudeći je djelovao sam", poručio je Puljić.

Na sudu će se osumnjičenik pojaviti u ponedjeljak, a trebao bi se suočiti s dvije optužbe - za za upotrebu oružja tijekom nasilnog zločina i za napad na saveznog agenta opasnim oružjem. Vjerojatno će biti dodana i optužnica za pokuša atentata.

"Po svemu sudeći, oružje je kupio legalno. Od jutra se pojavljuje jedna fotografija osumnjičenog sa IDF majicom, dok sjedi za računalom. Treba još kazati sljedeće: odmah se počelo s teorijama zavjere, da je ovo sve bilo namješteno jer sad nitko ne govori o Iranu i Epsteinovim dosjeima. U ovakvim situacijama istina je uvijek prva žrtva i treba sačekati rezultate istrage", rekao je Puljić.