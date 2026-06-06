Pogledajte kako je izgledalo privođenje četvorke koja je otela muškarca u Zagrebu

Četvorica muškaraca koja su u četvrtak napali 43-godišnjaka i strpali ga u prtljažnik automobila, nakon dvije noći provedene pod nadzorom policije, dovedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici.

Žrtvi otmice utvrđene su teške tjelesne ozljede, a muškarce u dobi od 19, 28, 29 i 43 godine tereti se za pokušaj protupravne naplate, protupravno oduzimanje slobode i oštećenje tuđe stvari.

Privođenje četiri muškaraca u Velikoj Gorici - 1 Foto: Damir Krajac/Cropix

Privođenje četiri muškaraca u Velikoj Gorici - 2 Foto: Damir Krajac/Cropix

19-godišnjaka, koji je ranije kazneno prijavljivan i koji je žrtvu više puta udarao u glavu, dodatno se tereti za nanošenje teške tjelesne ozljede.

Privođenje četiri muškaraca u Velikoj Gorici - 5 Foto: Damir Krajac/Cropix

Podsjetimo, sve se odvilo u četvrtak poslijepodne u Novom Zagrebu, kad je četvorka izvukla muškarca iz taksija i ugurala ga u prtljažnik automobila. Pokušao im je više puta pobjeći, a ispred stana 29-godišnjaka su ga, nakon što je uspio izići iz vozila, sustigli i fizički napali.

Privođenje četiri muškaraca u Velikoj Gorici - 3 Foto: Damir Krajac/Cropix

Privođenje četiri muškaraca u Velikoj Gorici - 7 Foto: Damir Krajac/Cropix

Napad je prekinuo dolazak policije - osumnjičeni su pokušali pobjeći, ali su ih policijski službenici sustigli i uhitili.

Galerija 4 4 4 4