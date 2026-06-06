Pogledajte kako je izgledalo privođenje četvorke koja je otela muškarca u Zagrebu

Žrtvi otmice utvrđene su teške tjelesne ozljede, a muškarce u dobi od 19, 28, 29 i 43 godine tereti se za pokušaj protupravne naplate, protupravno oduzimanje slobode i oštećenje tuđe stvari.
Privođenje četiri muškaraca u Velikoj Gorici - 1Foto:
Damir Krajac/Cropix
Privođenje četiri muškaraca u Velikoj Gorici - 2Foto:
Damir Krajac/Cropix
19-godišnjaka, koji je ranije kazneno prijavljivan i koji je žrtvu više puta udarao u glavu, dodatno se tereti za nanošenje teške tjelesne ozljede.
Privođenje četiri muškaraca u Velikoj Gorici - 5Foto:
Damir Krajac/Cropix
Podsjetimo, sve se odvilo u četvrtak poslijepodne u Novom Zagrebu, kad je četvorka izvukla muškarca iz taksija i ugurala ga u prtljažnik automobila. Pokušao im je više puta pobjeći, a ispred stana 29-godišnjaka su ga, nakon što je uspio izići iz vozila, sustigli i fizički napali.
Privođenje četiri muškaraca u Velikoj Gorici - 3Foto:
Damir Krajac/Cropix
Privođenje četiri muškaraca u Velikoj Gorici - 7Foto:
Damir Krajac/Cropix
Napad je prekinuo dolazak policije - osumnjičeni su pokušali pobjeći, ali su ih policijski službenici sustigli i uhitili.