Objavljen jezivi manifest napadača: "Prošao bih kroz većinu prisutnih da dođem do meta"

Muškarac koji je optužen za napad na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće, Cole Allen, poslao je opširan manifest članovima obitelji samo 10 minuta prije subotnjeg napada, prenose mediji.

U tekstu od 1.052 riječi, koji je objavio New York Post, potpisanom s Cole "coldForce Friendly Federal Assassin" (Prijateljski savezni ubojica) Allen, iznio je svoja "pravila djelovanja" za napad i naveo da vjeruje kako mu je dužnost ciljati dužnosnike administracije.

Manfifest prenosimo u cijelosti:

Pozdrav svima!

Možda sam danas mnoge iznenadio. Dopustite da započnem isprikom svima čije sam povjerenje iznevjerio.

Ispričavam se svojim roditeljima što sam rekao da imam razgovor za posao, a nisam precizirao da je riječ o "Najtraženijima". Ispričavam se kolegama i studentima što sam rekao da imam osobnu hitnu situaciju (dok ovo netko pročita, vrlo vjerojatno ću ZAISTA trebati ići na hitnu, ali teško to mogu nazvati nečim što nisam sam izazvao).

Ispričavam se svim ljudima pored kojih sam putovao, svim radnicima koji su rukovali mojom prtljagom i svim ostalim osobama u hotelu koje nisam ciljao, a koje sam doveo u opasnost samim time što sam bio blizu njih.

Ispričavam se svima koji su prije ovoga bili zlostavljani i/ili ubijeni, svima koji su patili prije nego što sam mogao pokušati ovo, i svima koji će možda patiti nakon ovoga, bez obzira na moj uspjeh ili neuspjeh.

Ne očekujem oprost, ali da sam vidio bilo koji drugi način da se približim ovako blizu, iskoristio bih ga. Još jednom, iskreno mi je žao.

Što se tiče razloga zašto sam ovo učinio:

Ja sam građanin Sjedinjenih Američkih Država.

Ono što moji predstavnici rade odražava se na mene.

I više nisam spreman dopuštati da pedofil, silovatelj i izdajnik prlja moje ruke svojim zločinima.

(Da budem potpuno iskren, već dugo nisam bio spreman na to, ali ovo je prva prava prilika da nešto poduzmem.)

Dok sam već kod toga, iznijet ću i svoja očekivana pravila djelovanja (vjerojatno u lošem formatu, ali nisam vojnik, pa eto).

Dužnosnici administracije (osim g. Patela): oni su mete, prioritizirane od najvišeg ranga prema nižem.

Tajna služba: oni su mete samo ako je nužno, i po mogućnosti onesposobiti bez smrtnog ishoda.

Hotelsko osiguranje: nisu mete ako je ikako moguće (osim ako pucaju na mene).

Kapitolska policija: isto kao hotelsko osiguranje.

Nacionalna garda: isto kao hotelsko osiguranje.

Hotelsko osoblje: uopće nisu mete.

Gosti: uopće nisu mete.

Kako bih smanjio žrtve, koristit ću sačmu umjesto pojedinačnih projektila (manje probijanja kroz zidove).

Ipak bih prošao kroz većinu ovdje prisutnih da dođem do meta ako bi to bilo nužno (jer su većina ljudi odabrali prisustvovati govoru pedofila, silovatelja i izdajnika i time su suučesnici), ali nadam se da do toga neće doći.

Odgovori na prigovore:

Prigovor 1: Kao kršćanin, trebao bi okrenuti drugi obraz.

Odgovor: Okretanje drugog obraza vrijedi kada si ti osobno potlačen. Ja nisam osoba silovana u pritvorskom kampu. Nisam ribar pogubljen bez suđenja. Nisam školarac raznesen bombom, niti dijete koje gladuje, niti djevojka zlostavljana od strane kriminalaca u ovoj administraciji.

Okrenuti drugi obraz kada je netko drugi potlačen nije kršćansko ponašanje; to je suučesništvo.

Prigovor 2: Ovo nije prikladno vrijeme za to.

Odgovor: Svijet nije oko vas. Trebam li ignorirati silovanja i ubojstva jer je nekome "nezgodno"?

Ovo je bio najbolji trenutak i prilika za uspjeh koju sam mogao smisliti.

Prigovor 3: Nisi ih sve uhvatio.

Odgovor: Negdje se mora početi.

Prigovor 4: Kao osoba miješanog podrijetla, ne bi ti trebao to raditi.

Odgovor: Ne vidim nikoga drugog da to radi.

Prigovor 5: Dajte caru carevo.

Odgovor: Sjedinjene Američke Države vode se zakonom, a ne bilo kojom osobom ili skupinom ljudi. U mjeri u kojoj predstavnici i suci ne poštuju zakon, nitko im nije dužan dati išta što je tako nezakonito naređeno.

Također bih želio izraziti zahvalnost velikom broju ljudi, budući da vjerojatno više neću moći razgovarati s njima (osim ako je Tajna služba zapanjujuće nesposobna).

Hvala mojoj obitelji, i onoj biološkoj i onoj crkvenoj, na vašoj ljubavi tijekom ove 31 godine.

Hvala mojim prijateljima na vašem društvu tijekom mnogo godina.

Hvala mojim kolegama na mnogim poslovima, na vašoj pozitivnosti i profesionalnosti.

Hvala mojim učenicima na vašem entuzijazmu i ljubavi prema učenju.

Hvala brojnim poznanicima koje sam upoznao, osobno i online, na kratkim interakcijama i dugotrajnim vezama, na vašim perspektivama i inspiraciji.

Hvala vam svima na svemu.

S poštovanjem,

Cole "coldForce" "Prijateljski savezni ubojica" Allen

P.S. U redu, sada kad su sve sentimentalne stvari gotove, što, dovraga, radi Tajna služba? Oprostite, sad ću se malo ispuhati i odbaciti formalni ton.

Mislim, očekivao sam kamere na svakom uglu, prisluškivane sobe, naoružane agente na svakih par metara, detektore metala posvuda.

A što sam dobio (tko zna, možda se zafrkavaju sa mnom!) - ništa.

Nema nikakvog osiguranja.

Ni u prijevozu.

Ni u hotelu.

Ni na samom događaju.

Jedina stvar koju sam odmah primijetio pri ulasku u hotel bio je osjećaj bahatosti.

Ušao sam s više komada oružja i nitko ondje nije ni pomislio da bih mogao biti prijetnja.

Osiguranje je vani, fokusirano na prosvjednike i one koji tek stižu. Očito nitko nije razmislio o tome što se događa ako se netko prijavi dan ranije.

Ova razina nesposobnosti je luda i iskreno se nadam da će se to ispraviti dok ova zemlja ponovno ne dobije istinski sposobno vodstvo.

Da sam iranski agent, a ne američki državljanin, mogao sam ovdje unijeti je*eni "Ma Deuce" i nitko ne bi ni trepnuo.

Stvarno ludo.

Aha, i ako koga zanima kakav je osjećaj učiniti ovako nešto: užasan je. Povraća mi se; plače mi se zbog svega što sam htio učiniti, a nikad neću, zbog svih ljudi čije povjerenje ovime izdajem; osjećam bijes kad pomislim na sve što je ova administracija učinila.

Stvarno ne preporučujem! Ostanite u školi, djeco