Podmukla bolest jedan je najčešćih uzroka smrti muškaraca u Hrvatskoj: Simptomi se javljaju kasno

Prema istraživanju Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate (HDBRP) 93 posto građana nikada nije čulo za PSA test koji otkriva rane promjene na prostati, ističu stručnjaci u povodu današnje javno zdravstvene akcije u Zagrebu.

U Hrvatskoj se godišnje s rakom prostate suoči 2.800 muškaraca, a dnevno ta bolest odnese dva života. U 10 posto slučajeva rak prostate otkrije se u kasnom stadiju, što ukazuje na nisku razinu osviještenosti javnosti.

Tijekom akcije s porukom: "Rak prostate ne čeka simptome, zašto biste vi?" građani će imati priliku razgovarati o toj bolesti sa liječnicima i dobiti odgovore na pitanja o ranoj dijagnostici, rizičnim skupinama, liječenju i životu s rakom prostate.

Za ranu dijagnostiku tog trećeg najčešćeg zloćudnog uzroka smrti kod muškaraca u Hrvatskoj ključan je tumorski marker PSA, odnosno prostata specifični antigen, koji se mjeri iz krvi. Otkrije li se na vrijeme, rak prostate izlječiv je u više od 90 posto slučajeva, ističu liječnici.

Predsjednik HDBRP-a Velimir Korak ističe da rak prostate u početnom stadiju često nema vidljive simptome te da su preventivni pregledi ključni za rano otkrivanje i uspješno liječenje. Pozvao je muškarce starije od 50 godina koji nisu u zadnjih godinu dana provjerili svoj PSA da razgovaraju sa svojim liječnikom odmah jer im to može spasiti život.

Dodao je kako i dalje postoje strah i stigma povezani s ovom bolesti, što smanjuje odaziv na preventivne preglede.

Dob je najvažniji rizični čimbenik za razvoj raka prostate, gotovo isključivo se javlja kod muškaraca starijih od 40 godina, s povećanim rizikom od 50. godine nadalje. Također, muškarci s obiteljskom poviješću raka prostate imaju i do dva puta veći rizik od obolijevanja.

"Simptomi se javljaju kasno i često su nespecifični poput učestalog ili otežanog mokrenja, slabog mlaza urina, boli pri mokrenju ili prisutnosti krvi u mokraći ili sjemenu. U uznapredovalim stadijima mogu se javiti bolovi u kostima, gubitak težine, kašalj i drugi sistemski znakovi širenja bolesti", ističu iz HDBRP.

Hrvatska je prošle godine pokrenula program probira raka prostate za muškarce od 55 do 69 godina, a u Zagrebu je rak potvrđen kod 0,5 posto od 8 082 ispitanika.

HDBRP je u Mjesecu svjesnosti o muškom zdravlju pokrenuo kampanju u suradnji s Gradskim uredom te su u zagrebačkim domovima zdravlja i ljekarnama postavljeni edukativni plakati o važnosti preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka prostate.