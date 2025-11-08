Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Važno je znati

Podmukla bolest jedan je najčešćih uzroka smrti muškaraca u Hrvatskoj: Simptomi se javljaju kasno

Piše Hina, 08. studenoga 2025. @ 16:15 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Otkrije li se na vrijeme, bolest je izlječiva u više od 90 posto slučajeva, ističu liječnici.
Najčitanije
  1. Policija na terenu nakon ubojstva - 2
    Istraga u tijeku

    Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila svog partnera
  2. Prosvjed Torcide u Splitu u tijeku
    Grad pun policije

    Torcida iznijela zahtjev, nižu se reakcije: "Skupila se šačica crnokošuljaša"
  3. Slovenska vojska
    ZAKON O OBRANI

    Susjedi aktivirali članak 37., vojska izlazi na teren: To se dosad dogodilo samo jednom
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Iz HDZ-a reagirali na poruke Hajdaša Dončića
Reakcija na šefa SDP-a
HDZ: "Hajdaš i ljevica šire histeriju"
Torcida prosvjeduje u Splitu, Vlada planira uvesti posebne mjere
Grad pun policije
Torcida iznijela zahtjev, nižu se reakcije: "Skupila se šačica crnokošuljaša"
Božinović nakon incidenata u Splitu i Zagrebu
Osiguravaju red i mir
Božinović najavio još policije: "Mogu razumjeti da ljudima neke stvari nisu jasne"
Rak prostate treći je najčešći uzrok smrti muškaraca u Hrvatskoj
Važno je znati
Podmukla bolest jedan je najčešćih uzroka smrti muškaraca u Hrvatskoj: Simptomi se javljaju kasno
Vlada objavila izvješće o stanju u hrvatskim zatvorima
Izvješće Vlade
Objavljeni zanimljivi podaci: Sve je više stranih državljana u hrvatskim zatvorima
Kamioni s posebnim senzorima prepoznaju pogrešno odvojen otpad
AI u Njemačkoj
Kazne za građane: Kamioni prepoznaju pogrešno odvojen otpad
Torcida prosvjeduje u Splitu, Vlada planira uvesti posebne mjere
Grad pun policije
Torcida iznijela zahtjev, nižu se reakcije: "Skupila se šačica crnokošuljaša"
Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila člana obitelji
Istraga u tijeku
Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila svog partnera
Policija najavila veliku akciju za vikend
Dani Martinja
Policija izlazi na ulice u velikom broju: "Testirat će se svi"
Slovenija aktivirala članak 37: Vojska će surađivati s policijom u zaštiti državne granice
ZAKON O OBRANI
Susjedi aktivirali članak 37., vojska izlazi na teren: To se dosad dogodilo samo jednom
VIDEO Požar u skladištu parfema u Turskoj
U TURSKOJ
VIDEO Planulo skladište parfema, odjekivale eksplozije: Ima mrtvih i ozlijeđenih
Žena partnera navodno ubila sjekirom, već je bila u zatvoru: "Izbola je i bivšeg muža, završio je u kolicima"
Detalji strave kod V. Gorice
Cure novi detalji ubojstva kraj Zagreba: "Izbola je i bivšeg muža, završio je u kolicima"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila člana obitelji
Istraga u tijeku
Užas u Velikoj Gorici! Žena oštrim predmetom ubila svog partnera
Torcida prosvjeduje u Splitu, Vlada planira uvesti posebne mjere
Grad pun policije
Torcida iznijela zahtjev, nižu se reakcije: "Skupila se šačica crnokošuljaša"
Slovenija aktivirala članak 37: Vojska će surađivati s policijom u zaštiti državne granice
ZAKON O OBRANI
Susjedi aktivirali članak 37., vojska izlazi na teren: To se dosad dogodilo samo jednom
show
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom
Severina pala na koncertu u Areni Zagreb, sve je okrenula na šalu
reakcijom osvojila publiku
Video godine! Seve pala na pozornici Arene Zagreb pa ustala kao kraljica
Hailey Bieber pokazala guzu u tangicama
Guza u prvom planu!
Supruga posrnulog pjevača fotkama u tanga bikiniju raspametila fanove
zdravlje
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
Po preporuci nutricionistice
Jela od kelja: 6 recepata s mesom i bez mesa
zabava
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Zanimljivo
Dalmatinac napravio pravu kolonu, a kad vidite zašto nećete se prestati smijati
Kviz koji testira jeste li pravi znalac – i bez pomoći suigrača
Pokažite što znate!
Kviz koji testira jeste li pravi znalac – i bez pomoći suigrača
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
Urnebesno
Kad vidite gdje su stavili kadu u ovoj kupaonici, bit ćete zahvalni na svojoj
tech
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Veliki ritualni kompleks
Najstariji poznati spomenik drevnih Maja mogao bi biti ogromna karta svemira
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Komet 3I/Atlas
Tajanstveni "svemirski posjetitelj" iznenađuje znanstvenike svojim ponašanjem
Novo otkriće moglo bi radikalno utjecati na naše razumijevanje ljudske evolucije
Tehnologija kao oblik prilagodbe
Novo otkriće moglo bi radikalno utjecati na naše razumijevanje ljudske evolucije
sport
Poznato koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza
cijena smjene
Poznato koliku bi otpremninu Dinamo morao isplatiti Kovačeviću u slučaju otkaza
Boban donio odluku o trenerskoj sudbini Marija Kovačevića
PAD FORME JE OČIT
Boban donio odluku o trenerskoj sudbini Marija Kovačevića
Miljenik Dinamovih navijača odlazi već na zimu, želi ga klub iz susjedstva
izgledan rastanak
Miljenik Dinamovih navijača odlazi već na zimu, želi ga klub iz susjedstva
tv
MasterChef: Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
BORBA!
Renatin i Ivanov uspjeh zasmetao Juricu! "Nemam ništa protiv nikoga, ali..."
MasterChef: Antonio Detić napustio MasterChef! "Tako se radi, tako guraj i nema ti granica!"
SVAKA ČAST!
Antonio Detić napustio MasterChef! "Tako se radi, tako guraj i nema ti granica!"
U dobru i zlu: Imaju li svi pravo na drugu priliku ne propustite saznati u seriji „U dobru i zlu“
U DOBRU I ZLU
Imaju li svi pravo na drugu priliku ne propustite saznati u seriji „U dobru i zlu“
putovanja
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Vrijedi probati
Svijetla točka kaotičnog zagrebačkog kvarta: Pizzerija u kojoj se jedu uzbudljive napoletane
Varivo od crvene leće i cvjetače recept
Recept na žlicu
Fino varivo s lećom i cvjetačom sjajan je izbor za ručak ili večeru, a bit će gotovo za 30-ak minuta
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
15 nasumičnih pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
novac
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
davna želja
Najveći projekt između Europe i Afrike može krenuti: 10 godina gradnje i ulaganje od 8,5 milijardi eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
CRAFT NAPITAK
Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: "Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav"
lifestyle
Franka Batelić kaput sa šalom 2025.
A tako je šik
Savršen kaput za zimu u kojem vam neće biti hladno, a ima ga i Franka Batelić
Odabrali ste najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
uvijek besprijekorna
Gotovo 10 tisuća čitateljica odabralo najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
Severina u vrućim hlačicama i visokim čizmama na probi za koncert u Areni Zagreb
I kožnate hlačice
Severina: Fantastične čizme u boji zbog koje zaboravljamo i na omiljene crne modele
sve
Franka Batelić kaput sa šalom 2025.
A tako je šik
Savršen kaput za zimu u kojem vam neće biti hladno, a ima ga i Franka Batelić
Maja Šuput objavila nove romantične prizore sa Šimom Elezom
prozori kao iz filma
Maja Šuput pokazala kako izgleda romantična večera s njezinim Šimom
Odabrali ste najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
uvijek besprijekorna
Gotovo 10 tisuća čitateljica odabralo najbolje odjevenu hrvatsku modnu ikonu 60 plus
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene