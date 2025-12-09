Ovo je oružje koje će Hrvatska kupiti: "Dan rata košta više od novca koji smo uložili"

Njemačke grdosije teže su od 60 tona, a na terenu su se dokazale. Najmlađa Leopardova "braća" bila su nedavno i na vojnom mimohodu, ali Hrvatska vojska kupuje moderniju verziju. Uz 44 tenka koja bi trebala stići, država računa i na isporuku simulatora i opreme, obuku, ali i jamstvo.

"Dobivamo trenutno najbolje oklopno sredstvo na svijetu. Svima je poznato što je Leopard, ako ne najbolji – među najboljima", napomenuo je general brigadni Davor Tretinjak iz Uprave za naoružanje.

Novo oružje - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Dobro opremljen, moćan i precizan stroj s ugrađenom zaštitom – reći će umirovljeni general Slavko Barić za posao u koji je Hrvatska ušla zajednički s Norveškom, Češkom, Litvom i Nizozemskom ne bi li isporuka bila brža. Vojna nabava teška je oko 1,1 milijardi eura, a čeka se potpis na ugovore.

"Ono što je jednostavno pitanje je koliko ćemo brzo usvojiti uporabu tih tenkova i koliko ćemo ih brzo vidjeti na uvježbavanju i kako ćemo ih povezati sa svim ostalim sustavima", objasnio je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Ivanom Pezo Moskaljov.

Cijenu nitko ne spominje

Ukrajinsku bojišnicu gazile su i francuske haubice. Uz njih 18 do 2030. godine, vojska bi trebala dobiti i 90-ak različitih vozila. Na terenu su vatrene: ispaljuju šest projektila u minuti, imaju domet od 55 kilometara, balističku i protuminsku zaštitu. Zaokret je to skupo plaćenih njemačkih Panzerhaubitza kakve imamo i koje su bile zvijezde mimohoda prije 10 godina.

"Nisu otporne na prljavštinu, blato i sve što ide. Manje su pokretljive nego su to Caesar haubice, a rat u Ukrajini je pokazao da je važno da imate haubice koje brzo mogu mijenjati svoj položaj. Ne bih rekao što je bolje ili lošije, ali u svakom slučaju haubice koje danas kupujemo imaju neka bolja svojstva", objasnio je Barić.

Novo oružje - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Trebali bi ih imati i Rafalei, kojima stiže cijeli paket nadogradnje, a cijenu nitko ne spominje.

"Nešto je u naoružanju, nešto u sustavima. Podsjetit ću da je to sve bilo predviđeno postojećim ugovorom iz 2021., samo neki sustavi tada nisu postojali kao najmoderniji", rekao je Tretinjak.

"Mi ih nismo nabavljali, nismo htjeli praviti duple troškove. Vi znate da su naši Rafalei naoružani s raketama zrak-zrak, ali u međuvremenu su se pojavile nove, dvostruko većeg dometa i naš Rafale ćemo adaptirati i na taj dio", dodao je.

Je li oružje preskupo?

Do tada, ali i dok se hrvatski piloti ne obuče, nebo svojim avionima čuvaju Talijani i Mađari. Je li posao koji Vlada dogovara financijski skup zalogaj?

"To je dobra investicija ako uzmete u obzir da jedan dan rata košta više nego sve ovo skupa što smo danas uložili. Tako da je teško reći što je skupo, a što nije", upozorio je Barić te zaključio: "Vojska uvijek košta, pogotovo vas košta ako nemate ona sredstva koja su vam potrebna."

Novo oružje - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Vojna tehnika koja se nabavlja nakon njemačko-francuske turneje platit će se dijelom iz državne blagajne, a dijelom europskim zajmom.