Jeste li znali? Analizom novinskih članaka umjetna inteligencija spašava živote

Novinski članci nude ključne prednosti u predviđanju prehrambenih kriza, posebno zbog učinka klimatskih promjena, jer se objavljuju svakodnevno i bilježe brze promjene.

Pouzdani izvori poput BBC-a i Reutersa omogućuju pristup desetljećima podataka. Novi sustav umjetne inteligencije koristi strojno učenje za analizu milijuna članaka i predviđa krize do 12 mjeseci unaprijed i to s 46% većom točnošću od tradicionalnih sustava.

U svijetu sa 733 milijuna pothranjenih ovakav pristup omogućuje pravodobnu pomoć i sprječava eskalaciju ekonomske, političke i socijalne krize i sukoba. Integracijom s fondovima za hitne situacije, ovaj sustav štedi resurse i spašava živote - nadopunjujući postojeće mehanizme upozoravanja.