Važna presuda

Sud zadao novi udarac Trumpu, on odluku planira ignorirati: "SAD će pobijediti"

Piše Hina, 30. kolovoza 2025. @ 07:50 komentari
Američki predsjednik Donald Trump
Američki predsjednik Donald Trump Foto: Afp
Žalbeni sud je odlučio da je većina carina koje je uveo Donald Trump nezakonita.
vijesti
