Na ključno geopolitičko pitanje Trump dao neodređen odgovor: "Nikada ne komentiram to. Ne želim se nikada naći u toj poziciji"

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je odbio odgovoriti na pitanje novinara o tome hoće li Sjedinjene Američke Države dopustiti da Kina silom preuzme kontrolu nad Tajvanom.

"Nikada to ne komentiram", rekao je Trump u Bijeloj kući. "Ne želim se nikada naći u toj poziciji."

Trump je tijekom sjednice kabineta odgovarao na pitanje novinara o tome je li njegova politika to da Kina nikada ne zauzme Tajvan silom dok je on predsjednik.

Trump je rekao da namjerava imati dobre odnose s Kinom, uključujući prekogranična ulaganja, unatoč tome što je uveo carine na kinesku robu.

Washington se dugo pridržavao politike "strateške dvosmislenosti", prema kojoj ne pojašnjava bi li vojno odgovorio na napad na Tajvan.

Trumpov prethodnik Joe Biden tijekom svog mandata zauzeo je drukčiji stav rekavši da će američke snage braniti Tajvan ako ga Kina napadne.

Stižu carine za Europsku uniju

Svrha osnivanja Europske unije bila je "izigrati" Sjedinjene Američke Države, rekao je predsjednik Donald Trump u srijedu u Washingtonu te obećao uvođenje carina na automobile.

"Europska unija formirana je da iznudi Sjedinjene Američke Države, to je njezin cilj i dobro su to obavili", rekao je Trump novinarima na svom prvom sastanku kabineta u Bijeloj kući.

Trump je komentirao svoje planove za uvođenje carina od 25 % na automobile i druge proizvode. Američki predsjednik protivi se trgovinskom suficitu EU-a prema SAD-u u robama te tvrdi da je to eksploatacija.

Rekao je da je "donio odluku" o uvođenju carina, koju će vrlo brzo objaviti. "Bit će to 25 %, općenito govoreći, i to će biti na automobile i sve druge stvari." Nije precizirao hoće li se carine odnositi samo na europske uvoze ili na uvoze iz cijelog svijeta, piše Euractive.

"Stvarno su nas iskoristili", rekao je o EU-u u srijedu. "Ne prihvaćaju naše automobile, ne prihvaćaju u suštini naše poljoprivredne proizvode. Koriste sve vrste razloga zašto ne, a mi prihvaćamo sve od njih."

Nastavio je govoreći da voli zemlje EU-a. "Pretpostavljam da sam otamo negdje davno, ali indirektno... Pa, prilično direktno, mislim – ali volim zemlje Europe."

Trumpova majka rođena je u Škotskoj, dok je njegov djed s očeve strane emigrirao u SAD iz Njemačke.

Dodao je da voli "sve zemlje", a zatim odmah rekao, dvaput, da je EU formiran da "izigra" SAD.

Kada su ga pitali što će se dogoditi kada EU uvede uzvratne carine, rekao je: "Oni ne mogu. Mogu pokušati, ali ne mogu."

"Mogu to učiniti i mogu pokušati, ali brojke nikada neće biti jednake našima jer mi smo ta zlatna koka, mi smo ti koje svi žele. Mogu uzvratiti, ali to ne može biti uspješan odgovor jer mi jednostavno možemo prestati. Jednostavno više ne kupujemo. I ako se to dogodi, mi pobjeđujemo", samouvjereno je rekao američki predsjednik Donald Trump.

Na udaru i Venezuela

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je najavio ukidanje ustupaka koje je prije dvije godine Venezueli odobrio njegov prethodnik Joe Biden.

Trump, u objavi na društvenoj mreži Truth Social, rekao je da "ukida ustupke" iz "sporazuma o transakcijama nafte, datiranog 26. studenog 2022. godine."

Toga dana 2022. godine, Bidenova administracija je izdala licencu Chevronu da svoju proizvodnju proširi u Venezuelu te uveze sirovu naftu u Sjedinjene Države.

To je bila jedina licenca koju je administracija dodijelila Venezueli taj dan. Trump u svojoj objavi nije spomenuo Chevron.

Trumpova objava uslijedila je nakon one početkom veljače u kojoj je rekao da je Venezuela prihvatila povratak svih ilegalnih migranata iz te zemlje iz SAD-a i da će osigurati njihov prijevoz natrag.

U najnovijoj objavi Trump je rekao da Maduro ne prebacuje Venezuelance iz SAD-a dinamikom koja je dogovorena.

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i njegova vlada oduvijek su odbacivali američke i druge sankcije, rekavši da su to ilegalne mjere koje se svode na "gospodarski rat" kojemu je cilj uništiti Venezuelu.

Maduro i njegovi saveznici pohvalili su izdrživost zemlje unatoč mjerama, iako su za gospodarske poteškoće i nestašice povijesno krivili sankcije.

