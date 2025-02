Baka Milka pozorno je pratila inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića. Toliko pozorno da nije čula kako joj gerontodomaćica triput tog dana kuca na vrata.

"Sigurno su mislili da sam mrtva ili da spavam", objasnila je.

Tražili su je po susjedstvu, zvali poznanike, a na kraju htjeli pozvati i policiju da provali u kuću.

"Adrenalin pere, a baka se ne javlja i onda sretan završetak. Mi se svi grlimo, ljubimo. Baka je živa, samo joj je sviđa predsjednik i ona je to htjela vidjeti", ispričala je gerontodomaćica Gordana Lončarić.

Takve situacije, dodala je, gotovo nikad nemaju sretan kraj.

"Kad je baka Milka vidjela da se mi brinemo i da smo mi sretne da je ona u redu, krenula je suza jer se ipak netko brine za nju", rekla je Lončarić.

Priča je došla i do predsjednika, koji je pitao što baka želi za poklon.

"Baka je rekla da bi nešto slatko i zbog toga su iz Ureda predsjednika poslali slatko. Kad smo donijeli to baki, kad je vidjela to na stolu, baka je rekla: 'Pa, djeco, dajte si to podijelite'", rekla je Mirjana Jerbić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog Križa Ludbreg.

Fotografija s potpisom, kaže, ipak joj je draža.

"Ovo mi je bolje, pa ću čuvati i pokazati drugima da sam nešto dobila", napomenula je.

Jedva hoda, treba joj pomoć gerontodomaćica, no baka Milka je i s 90 godina informirana.

"Gledam samo Novu, ništa drugo ne gledam, samo Novu. I to gledam od 17 sati i sve odreda. Ne mogu da ne gledam Dnevnik", ispričala je.

Skromna baka nikad nije mislila da će jednom poklon dobiti i od predsjednika države.

