Trump se sastao s britanskim premijerom, jedna je tema bila neizbježna: "Mislio sam da će to biti najlakše riješiti"

Predsjednik SAD-a je s premijerom Velike Britanije Kierom Starmerom potpisao sporazum o suradnji u polju visokih tehnologija. Starmer tvrdi da je sporazum vrijedan 250 milijardi funti. Trumpove carine za britanski čelik ostaju na snazi. Starmer je, kao i britanski kralj Charles jučer, spomenuo britansku potporu Ukrajini i zatražio više pritiska na ruskog čelnika Vladimira Putina.

"Ovo tehnološko partnerstvo ima moć mijenjati živote. Ono je naša šansa da tehnologije poput kvantnih, umjetne inteligencije i drugih povećaju ljudske mogućnosti, rješavaju probleme, liječe bolesti, čine nas bogatijima i slobodnijima", rekao je Starmer o sporazumu.

Trump je u svojem obraćanju spomenuo i odnos s Vladimirom Putinom.

"Rat koji sam mislio da će biti najlakše riješiti zbog mog odnosa s Vladimirom Putinom, ali on me je iznevjerio, bio je rat Rusije i Ukrajine. Vidjet ćemo kako će to ispasti. Mislio sam da će biti među najlakšim zadacima, ali sredili smo skoro sve sukobe. Kao što znate, radimo na Izraelu i Gazi, i svemu što se tamo događa", zaključio je Trump.

Kraljevska obitelj i sinoć je ugostila američki predsjednički par.

Domaćini su za američkog predsjednika i prvu damu priredili svečanu večeru, na kojoj je bilo 160 uzvanika. Sjedili su za stolom dužim od 47 metara, za čije je uređivanje trebalo punih tjedan dana.

Kralj Karlo III. i Donald Trump u svojim su govorima isticali povezanost dviju zemalja, a Trump je posebno istaknuo da je jedini američki predsjednik koji je Britaniju posjetio dva puta.