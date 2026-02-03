Dječak (13) plivao četiri sata po pomoć za majku, brata i sestru: "Njegova hrabrost spasila im je živote"

Dječak star 13 godina spasio je majku te mlađeg brata i sestru plivajući četiri sata kroz uzburkano more u sumrak nakon što su ih snažne struje odnijele na pučinu na jugozapadu Zapadne Australije.

Obitelj je ljetovala u Quindalupu, oko 250 kilometara južno od Pertha, kada su je u petak poslijepodne jaki vjetrovi odnijeli s obale zaljeva Geographe dok je bila na daskama na napuhavanje i kajaku.



Trinaestogodišnjak je pokušao kajakom doveslati do obale po pomoć, no plovilo se napunilo vodom, pa je morao plivati četiri kilometra natrag do obale, piše The Guardian.

Nakon višesatnog plivanja trčao je tražiti pomoć. "Samo sam si ponavljao: 'Dobro, ne danas, ne danas, ne danas'. Plivao sam prsno, kraul pa leđno za preživljavanje. Kad sam stigao do plaže, samo sam se srušio, a nakon toga sam morao otrčati dva kilometra do telefona", opisao je u razgovoru za Sky News.



Policija Zapadne Australije u petak u 18 sati primila je dojavu da je obitelj odnesena na pučinu, nakon čega je pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja u kojoj je sudjelovalo više službi, uključujući pomorsku policiju, lokalne dragovoljce i spasilački helikopter.

Četrdesetsedmogodišnja žena, dvanaestogodišnji dječak i osmogodišnja djevojčica pronađeni su spasilačkim helikopterom u 20:30, držeći se za dasku za veslanje. Na njihovu lokaciju upućeno je plovilo dragovoljaca pomorskog spašavanja te je sve troje uspješno spašeno.

"Dječakova hrabrost spasila im je živote"

Obitelj je pronađena oko 14 kilometara od obale, rekao je zapovjednik dragovoljaca Paul Bresland za ABC i dodao da se satima održavala na površini u nemirnom moru. Otkrio je i da je dječak dva sata plivao s prslukom za spašavanje, a zatim ga je skinuo i plivao još dva sata bez njega.

Hitna pomoć pregledala je obitelj prije nego što je prevezena u bolnicu u Busseltonu. Glasnogovornik hitne službe nazvao je to izvanrednim spašavanjem i pohvalio hrabar pothvat tinejdžera.

Policijski inspektor James Bradley zahvalio je svima koji su sudjelovali u uspješnoj misiji spašavanja i naglasio da je to podsjetnik kako se uvjeti na oceanu mogu brzo promijeniti: "Srećom, sve tri osobe nosile su prsluke za spašavanje, što je pridonijelo njihovu preživljavanju. Postupci trinaestogodišnjeg dječaka za svaku su pohvalu. Njegova odlučnost i hrabrost na kraju su spasile živote njegove majke, brata i sestre."