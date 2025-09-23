Dječak (13) preživio višesatni let u stajnom trapu aviona: Sa sobom je imao samo jednu stvar

Afganistanski dječak (13) krenuo je na opasno putovanje iz Kabula u Delhi, skrivajući se u odjeljku za stajni trap putničkog zrakoplova Kam Aira.

Dužnosnici kažu da je tinejdžer, koji je iz grada Kunduza na sjeveru Afganistana, pronađen u ponedjeljak kako luta pistom međunarodne zračne luke u Delhiju nakon što je zrakoplov sletio. Pritvorili su ga indijski sigurnosni djelatnici i ispitivali nekoliko sati prije nego što je vraćen u Kabul istim letom.

Dječak je navodno rekao vlastima da je to učinio iz znatiželje, piše BBC.

Otkriveno što je nosio sa sobom

Glasnogovornik Indijskih središnjih industrijskih sigurnosnih snaga (CISF) rekao je da je dječak uspio putovati neotkriven na letu Kam Airlinesa RQ-4401, koji je sletio u Delhi oko 11:10 u nedjelju.

Policija je dječaka pronašla kako luta okolo sam i odvela ga na ispitivanje. Dječak je navodno rekao vlastima da se skrio u stražnjem središnjem odjeljku stajnog trapa spomenutog zrakoplova.

Osoblje zrakoplovne tvrtke također je pronašlo mali crveni zvučnik nakon što su provedene daljnje sigurnosne provjere.

Novine Indian Express izvijestile su da je 13-godišnjak želio putovati u Iran i nije znao da je let na koji je ušao bio za Delhi, a ne za Teheran.

Pišu da se dječak ušuljao u zračnu luku Kabul, pratio skupinu putnika i skrio se u stražnji kotač zrakoplova – unutarnji odjeljak u kojem se nalazi stajni trap. Sa sobom je nosio samo crveni zvučnik.

Nevjerojatno

Nedavno je bilo incidenata slijepih putnika koji su se skrivali na letovima za SAD ili Europu, često bježeći iz svojih matičnih zemalja, ali vrlo malo njih preživi.

Stručnjaci kažu da su mnogi slijepi putnici koji prežive takve letove često bez svijesti tijekom spuštanja, što ih dovodi u opasnost od smrti kada se spusti stajni trap.