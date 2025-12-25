VIDEO Udar atmosferske rijeke: Proglašeno izvanredno stanje. Najgore tek dolazi!

Snažna oluja praćena jakom kišom zahvatila je dijelove Kalifornije, zbog čega su vlasti izdale naredbe i upozorenja za evakuaciju uslijed opasnih poplava i bujica.

Upozorenja vrijede za područja u blizini i sjeverno od Los Angelesa. Nacionalna meteorološka služba dodatno je upozorila da se na Božić očekuju nove kiše i poplave. Izdana su upozorenja i za snažno grmljavinsko nevrijeme i jake udare vjetra.

Očekuje se da će fenomen nazvan atmosferska rijeka donijeti još kiše i snježnih pljuskova u sljedeća dva dana.

Radi se o fenomenu koji označava dugačke i uske pojaseve vrlo vlažnog zraka u atmosferi, koji prenose ogromne količine vodene pare iz tropskih područja prema umjerenim geografskim širinama.

Često se opisuju kao "rijeke na nebu" jer mogu prenijeti količinu vlage usporedivu s protokom najvećih svjetskih rijeka.

Major freeways getting shut down throughout California are not from atmospheric rivers, climate change, or rain bombs.



This is crumbling infrastructure, lack of preparation, and just another all around fail by Gavin Newsom. pic.twitter.com/Un66ckXUPT — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) December 24, 2025

CNN piše kako je za 5 okruga Kalifornije izadno ili upozorenje ili naredba za evakuaciju. Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je izvanredno stanje u okruzima Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego i Shasta, istaknuvši da će se time aktivirati hitne ovlasti.

Grad Los Angeles također je proglasio izvanredno stanje kako bi gradske službe u danima koji slijede imale na raspolaganju potrebne resurse, poručila je gradonačelnica Karen Bass.

FLASH FLOODING hit Southern California on Wednesday! Some areas of San Bernardino County have received over 10 inches of rainfall in the last 24 hours, leading to communities being overrun with water, debris, and mud. #CAwx pic.twitter.com/NEzpZLEBSQ — WeatherNation (@WeatherNation) December 25, 2025

Više od sedam milijuna ljudi u dijelovima okruga Los Angeles, San Bernardino, Ventura i Santa Barbara našlo se u srijedu u zoni najvišeg, rijetko proglašavanog rizika od poplavnih oborina. U južnoj Kaliforniji izdano je više od deset upozorenja na bujične poplave, dok je za okrug San Bernardino upozorenje produljeno do kasnih večernjih sati.

Obilne kiše uzrokovale su ozbiljne poremećaje u prometu. Vlasti su izvijestile o odronima stijena, klizištima, poplavljenim i uništenim cestama u sjeverozapadnom dijelu okruga Los Angeles i sjeveroistočnom dijelu okruga Ventura.

🚨BREAKING NEWS: Widespread Flash Flood Warnings were issued across the Los Angeles metro and other parts of Southern California. The potent Christmas Eve storm has already triggered evacuations, as mudslides washed out roads in San Bernardino. Latest: https://t.co/LPzjqFG2qk pic.twitter.com/ARnetXTVN6 — FOX Weather (@foxweather) December 24, 2025

CNN piše o brojnim intervencijama.

Snažni vjetrovi i obilna kiša pogodili su i sjevernu Kaliforniju, uključujući područje zaljeva San Francisco, gdje su u brdskim predjelima zabilježeni udari vjetra brzine veće od 170 kilometara na sat.

U planinama San Gabriel u južnoj Kaliforniji zabilježeni su udari iznad 140 kilometara na sat. Tisuće kućanstava i poslovnih objekata ostale su bez električne energije diljem savezne države.

TURN AROUND⚠️: Dangerous scenes like this one are expected throughout California as a powerful storm system batters the area, prompting flood threats across Los Angeles. Officials are warning drivers who experience flooded roadways to ‘turn around, don’t drown.’ pic.twitter.com/1v2sppZ5Vv — FOX Weather (@foxweather) December 24, 2025

U južnom Sacramentu vozač je poginuo nakon što je izgubio nadzor nad vozilom na mokroj cesti, udarivši u metalni stup za električnu energiju. U San Diegu je 61-godišnji muškarac preminuo nakon što je na njega, uslijed snažnih udara vjetra, palo stablo.

Unatoč brzoj intervenciji vatrogasaca i policije, muškarac je podlegao ozljedama.

A powerful atmospheric river is streaming through California, forcing millions to reconsider Christmas Eve travel plans. On Wednesday, Gov. Gavin Newsom declared a state of emergency for multiple Southern California counties as the National Weather Service forecasts heavy… pic.twitter.com/Wa7Nde5H3F — NewsNation (@NewsNation) December 25, 2025

I-5 northbound in Sun Valley among road closures Wednesday night https://t.co/amAaxo6SC4 — Thomas Appleby (@ThomasAppl21720) December 25, 2025

Powerful holiday storm lashes California, brings flash floods as state of emergency declared in six counties https://t.co/DbQgGeFii7 pic.twitter.com/e0v3BK9UiI — New York Post (@nypost) December 25, 2025

U planinskom lancu Sierra Nevada obilne snježne padaline i snažni udari vjetra stvaraju "uvjete gotovo potpune nevidljivosti", zbog čega je putovanje planinskim prijevojima "gotovo nemoguće". Centar za lavine Sierra također je izdao upozorenje na "znatan" rizik od lavina na području oko jezera Tahoe.

Prema podacima tvrtke Pacific Gas and Electric, više od 165.000 kućanstava ponovno je dobilo struju nakon prekida uzrokovanih olujom.

Kalifornija je inače sklona ekstremnim vremenskim prilikama, a situaciju dodatno otežava ciklus u kojem se izmjenjuju izrazito vlažna razdoblja s naglim i dugotrajnim sušama. "Zlatna država" se u prošlosti suočavala s brojnim prirodnim katastrofama, od suša i šumskih požara do potresa i poplava, piše Sky News.