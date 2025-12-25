VIDEO Udar atmosferske rijeke: Proglašeno izvanredno stanje. Najgore tek dolazi!

Snažna oluja praćena jakom kišom zahvatila je dijelove Kalifornije, zbog čega su vlasti izdale naredbe i upozorenja za evakuaciju uslijed opasnih poplava i bujica.
Upozorenja vrijede za područja u blizini i sjeverno od Los Angelesa. Nacionalna meteorološka služba dodatno je upozorila da se na Božić očekuju nove kiše i poplave. Izdana su upozorenja i za snažno grmljavinsko nevrijeme i jake udare vjetra.
Očekuje se da će fenomen nazvan atmosferska rijeka donijeti još kiše i snježnih pljuskova u sljedeća dva dana.
Kalifornija, nevrijeme
Foto:
Profimedia
Radi se o fenomenu koji označava dugačke i uske pojaseve vrlo vlažnog zraka u atmosferi, koji prenose ogromne količine vodene pare iz tropskih područja prema umjerenim geografskim širinama.
Često se opisuju kao "rijeke na nebu" jer mogu prenijeti količinu vlage usporedivu s protokom najvećih svjetskih rijeka.
CNN piše kako je za 5 okruga Kalifornije izadno ili upozorenje ili naredba za evakuaciju. Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je izvanredno stanje u okruzima Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego i Shasta, istaknuvši da će se time aktivirati hitne ovlasti.
Grad Los Angeles također je proglasio izvanredno stanje kako bi gradske službe u danima koji slijede imale na raspolaganju potrebne resurse, poručila je gradonačelnica Karen Bass.
Više od sedam milijuna ljudi u dijelovima okruga Los Angeles, San Bernardino, Ventura i Santa Barbara našlo se u srijedu u zoni najvišeg, rijetko proglašavanog rizika od poplavnih oborina. U južnoj Kaliforniji izdano je više od deset upozorenja na bujične poplave, dok je za okrug San Bernardino upozorenje produljeno do kasnih večernjih sati.
Obilne kiše uzrokovale su ozbiljne poremećaje u prometu. Vlasti su izvijestile o odronima stijena, klizištima, poplavljenim i uništenim cestama u sjeverozapadnom dijelu okruga Los Angeles i sjeveroistočnom dijelu okruga Ventura.
CNN piše o brojnim intervencijama.
Snažni vjetrovi i obilna kiša pogodili su i sjevernu Kaliforniju, uključujući područje zaljeva San Francisco, gdje su u brdskim predjelima zabilježeni udari vjetra brzine veće od 170 kilometara na sat.
U planinama San Gabriel u južnoj Kaliforniji zabilježeni su udari iznad 140 kilometara na sat. Tisuće kućanstava i poslovnih objekata ostale su bez električne energije diljem savezne države.
U južnom Sacramentu vozač je poginuo nakon što je izgubio nadzor nad vozilom na mokroj cesti, udarivši u metalni stup za električnu energiju. U San Diegu je 61-godišnji muškarac preminuo nakon što je na njega, uslijed snažnih udara vjetra, palo stablo.
Unatoč brzoj intervenciji vatrogasaca i policije, muškarac je podlegao ozljedama.
U planinskom lancu Sierra Nevada obilne snježne padaline i snažni udari vjetra stvaraju "uvjete gotovo potpune nevidljivosti", zbog čega je putovanje planinskim prijevojima "gotovo nemoguće". Centar za lavine Sierra također je izdao upozorenje na "znatan" rizik od lavina na području oko jezera Tahoe.
Prema podacima tvrtke Pacific Gas and Electric, više od 165.000 kućanstava ponovno je dobilo struju nakon prekida uzrokovanih olujom.
Kalifornija je inače sklona ekstremnim vremenskim prilikama, a situaciju dodatno otežava ciklus u kojem se izmjenjuju izrazito vlažna razdoblja s naglim i dugotrajnim sušama. "Zlatna država" se u prošlosti suočavala s brojnim prirodnim katastrofama, od suša i šumskih požara do potresa i poplava, piše Sky News.