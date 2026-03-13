Tko je kupac 156? Društvenim mrežama kruže nagađanja kome Rusi razmatraju prodati 48 svojih najmoćnijih vojnih helikoptera

Na društvenim mrežama pojavile su se spekulacije o tome da je ruska tvornica helikoptera Progress razmatrala moguću proizvodnju jurišnih helikoptera Ka-52M za inozemnog kupca, identificiranog samo kao kupac "156". Zanimljivost je u tome što su pretpostavke na društvenim mrežama oko kupca - vezane za Kinu.

Iako dokumenti koji kruže nisu neovisno provjereni, piše portal Defense Blog, čini se da se radi o internim dopisima tvrtke Arsenyev Aviation Company Progress, ruskog proizvođača helikoptera Ka-52.

Materijali upućuju na to da su ruski obrambeni dužnosnici razmatrali rasporede proizvodnje, opskrbu komponentama i cijene za moguću izvoznu seriju tih najmodernijih ruskih vojnih helikoptera. Jedan dokument prikazuje komunikaciju između proizvođača i Permske tvornice baruta, koja proizvodi pirotehnička punjenja korištena u sustavima za hitne situacije, poput mehanizama za katapultiranje pilota i poklopca pilotske kabine.

"U skladu s zahtjevom JSC 'Rosoboronexport' od 04.03.2022. br. R7414/2-13393, u vezi s opskrbom u interesu inozemnog kupca '156', za 48 helikoptera Ka-52M, pripadajuću opremu i obuku, molimo da JSC AAC 'Progress' dostavi potrebne dokumente,“ stoji u jednom od dva procurjela dokumenta, evidentno iz 2022. godine.

Dokument također navodi standardnu strukturu financiranja ruskog izvoza oružja, 30 posto predujma od cijene helikoptera i opreme isporučene u tekućoj godini, 50 posto plaćanja po spremnosti helikoptera za otpremu te 20 posto konačnog plaćanja po prihvaćanju helikoptera na teritoriju kupca.

Drugi dokument od 15. srpnja 2024. godine potvrđuje nastavak razmatranja moguće proizvodnje. "U okviru komisijskog ugovora sklopljenog 18.01.2024. br. VR-24-0012-04-02 za opskrbu helikoptera Ka-52 u interesu inozemnog kupca '156', prema ugovoru od 08.11.2023. br. R/2215674140238 (u daljnjem tekstu — Ugovor), potrebno je osigurati proizvodnju 48 helikoptera u razdoblju 2025.–2027. godine", piše pak u tom dokumentu.

Isti dokument tražio je procjenu cijena za planiranje proizvodnje. "Vaš odgovor, indikativna cijena proizvoda za 2025. i 2026. godinu, za pripremu ugovora o isporuci, mora biti poslan najkasnije do 19.07.2024.", stoji u tom dokumentu.

Iako se na društvenim mrežama nagađa da bi potencijalni kupac mogao biti Kina, službenih potvrda za to nema.

Helikopter Ka-52M ima unaprijeđenu unutarnju elektroniku, radar s aktivnom faznom antenom koji udvostručuje domet otkrivanja ciljeva noću, integraciju s bespilotnim letjelicama za prošireno izviđanje te novu vođenu raketu duljeg dometa. Rusija i dalje promovira Ka-52 i Ka-52M na izvoznom tržištu, a proizvodnja je koncentrirana u tvornici Progress na Dalekom istoku Rusije.