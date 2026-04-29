Detalji strašnog zločina, ubijeno 70.000 ljudi: "U kaosu sam pala u rov, zatrpali su me zemlja i leševi"

Prošlo je oko pola godine otkako je 45-godišnja majka sa svoje četvero djece preživjela masakr u rodnom Al‑Faširu, koji se dogodio u sudanskoj regiji Darfur.

"Vlastitim sam očima vidjela genocid i doživjela ga na vlastitoj koži", rekla je kroz suze.

Rat u Sudanu traje već tri godine, a nasilje je prošlog listopada doseglo vrhunac. Militanti skupine Rapid Support Forces (RSF), koja se bori protiv vladine vojske, nakon duge je opsade zauzela Al‑Fašir i počinila pokolj nad civilnim stanovništvom.

"Ta zvjerstva pokazuju obilježja genocida", za Deutsche Welle rekao je glavni istražitelj Ujedinjenih naroda Mohamed Chande Othman te napomenuo da svoj zaključak temelji na tri ključne spoznaje: "Prvo, postojanje masovnih ubojstava. Drugo, mučenje i stravično seksualno nasilje. I treće, dugotrajno izgladnjivanje uskraćivanjem humanitarne pomoći i uništavanjem medicinskih ustanova."

Internet i telefonska mreža bili su isključeni, a kroz cestovne blokade RSF-a nisu mogli proći ni zrno riže ni kap benzina. I nitko nije mogao pobjeći. U Al‑Faširu se nalazilo i zapovjedništvo divizije vladine vojske, ali nije moglo izdržati napade. Kada su se vojne postrojbe predale, oko 250.000 civila bilo je potpuno prepušteno na milost i nemilost RSF‑u.

RSF je bagerima oko grada iskopao rov dug 30 kilometara, dubok i širok po četiri metra. Iza njega je bio podignut zemljani nasip.

"U kaosu sam pala u rov, zatrpali su me zemlja i leševi. Kada sam došla k sebi, već je bio dan. Oko sebe sam vidjela toliko mrtvih", ispričala je majka četvero djece.

Satelit zabilježio gradnju rova oko Al-Fašira Foto: Afp

Nakon što je rođak u Australiji platio otkupninu, ona i njezina djeca su naposljetku pušteni na slobodu i uspjeli su stići u izbjeglički kamp u Ugandi.

Dokumentiranje zločina

RSF je sam dokumentirao svoje zločine. Na Telegramu je videosnimke zvjerstava iz neposredne blizine, a na nekima se vidi rov i tisuće ljudi koji su pokušali pobjeći, ali su pali u jarak. Na jednom videu vidi se i kako RSF‑ov zapovjednik Abu Lulu puca u sve one u rovu koji su još živi.

Tim forenzičara uspio sve što se događa pratiti pomoću satelitskih snimaka. U svojoj najnovijoj analizi američki stručnjaci su mogli dokazati kako je RSF već prije napada uništio polja i seoska naselja u okolici.

Satelitska snimka Al-Fašira Foto: Afp

Na cestama su pomoću satelita mogli vidjeti leševe, čak i mrlje od krvi. Izbrojili su oko 150 gomila tijela i brojna masovna grobišta, kaže Nathaniel Raymond s američkog sveučilišta Yale. Njegov tim nastoji procijeniti broj poginulih, a vjeruje da se najmanje 70.000 ljudi mora proglasiti mrtvima ili nestalima.

"Svjetska nas je zajednica ostavila na cjedilu. Morala je intervenirati još tijekom opsade kako bi spriječila najgore, ali ništa se nije dogodilo", rekla je majka koja je uspjela pobjeći.