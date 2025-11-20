Cure detalji novog Trumpova plana za mir u Ukrajini: "Jedno je posebno zanimljivo..."

Još je neslužbeno, ali cijela Europa komentira medijske napise da Donald Trump ponovno vrši pritisak na Ukrajinu kako bi pristala na maksimalističke zahtjeve Rusije.

Zemlje Europske unije, s izuzetkom Mađarske, redom su poručile da su im dogovori SAD-a s Rusijom iza zatvorenih vrata neprihvatljivi.

Iz Washingtona je situaciju komentirao dopisnik Nove TV Ivica Puljić.

"Trump je prije svega ovoga u Kijev poslao visoke predstavnike Pentagona, čak i dva generala s četiri zvjezdice, što je najviši čin američke vojske. Oni će se sastati s Rusima. Američki plan, dakle, poziva na to da Rusija dobije punu, de facto kontrolu, nad Luhanskom i Doneckom, što zapravo zajedno čini Donbas", naveo je Puljić.

"Unatoč ruskoj kontroli područja u Donbasu iz kojeg bi se Ukrajina povukla, smatrala bi se kao nekom zonom bez vojske, a Rusija ne bi mogla biti tamo sa svojim trupama", dodao je Puljić.

Prema Trumpovu planu, kažu analitičari, SAD i druge zemlje priznale bi Krim i Donbas kao zakoniti ruski teritorij, ali se od Ukrajine ne bi tražilo da to učini.

"Ukrajinci tvrde da plan uključuje ograničenja jačine i veličine njihove vojske i oružja dugog dometa u zamjenu za američka sigurnosna jamstva", naveo je Puljić i dodao da je zanimljivost to što su Katar i Turska uključeni u izradu novog Trumpova plana.

Bijela kuća počela je informirati europske dužnosnike o novom planu, a moguće je i da se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uskoro pojavi u Bijeloj kući.

"Danas je to rečeno u Bijeloj kući, a državni tajnik Marco Rubio poručio je preko društvenih mreža da trajni mir zahtijeva da obje strane pristanu na teške, ali nužne ustupke", naveo je Puljić.

Zanimljivo je pitanje, rekao je dopisnik Nove TV, što se može očekivati vezano za aferu Epstein otkad je Donald Trump ozakonio objavu dosjea.

"To je tema svih tema u SAD-u otkad je Kongres počeo odlučno gurati Zakon o objavi tih dokumenata. Neki su se u administraciji prepali, predlagali su pokretanje nove istrage. To je zapravo način da se privremeno zaustavi objavljivanje tih dokumenata", smatra Puljić.

Dodao je da je ministrica pravosuđa Pam Bondi rekla da je istraga ponovno otvorena zbog novih informacija, ali nije otkrila detalje.

"Tako da postoji mogućnost da ne ugledamo baš te dokumente tako brzo. Ona može zadržati neke dokumente, uključujući zapise koji bi ugrozili aktivnu saveznu istragu ili tekući kazneni progon, pod uvjetom da je takvo zadržavanje usko usmjereno i privremeno. Drugim riječima, neće biti moguće objaviti sve dokumente koji postoje vezano uz Jeffreyja Epsteina", rekao je Puljić.

Nova istraga, ako dođe do nje, stvara probleme jer dosta ljudi misli da je FBI, koji je pod potpunom Trumpovu kontrolom, već izbrisao dijelove iz dokumentacije koji su pogubni po predsjednika Trumpa, naveo je Puljić.