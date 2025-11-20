Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
EUROPA PRATI

Cure detalji novog Trumpova plana za mir u Ukrajini: "Jedno je posebno zanimljivo..."

Piše DNEVNIK.hr, 20. studenoga 2025. @ 21:14 komentari
Ivica Puljić - 4
Ivica Puljić - 4 Foto: DNEVNIK.hr
Europske članice traže jasnije informacije o navodnom američkom prijedlogu koji uključuje teritorijalne ustupke Rusiji.
Najčitanije
  1. Gore zadnji katovi Vjesnikovog nebodera - 7
    Traju izvidi

    Božinović otkrio tko se još ušuljao u zgradu Vjesnika: Među njima i ženska osoba, a nisu ni svi maloljetni
  2. Pas iz Skloništa za životinje Čakovec 6
    Večeras u Provjerenom

    Užas na sjeveru Hrvatske: "Noge su mu bile oglodane do kostiju s ogromnim ranama, želudac pun kamenja"
  3. Policija, ilustracija
    sretan kraj potrage

    Pronađena djevojčica nestala u Zagrebu
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Najmračnije mjesto Domovinskog rata: Velepromet i Ovčara – pokolji bez kazne
NITKO NIJE ODGOVARAO
Logor Velepromet bio je pakao na zemlji za 8000 ljudi: "Ako se pronađu posmrtni ostaci sa ovoga prostora, onda Ovčara neće biti najveća grobnica"
Kako prepoznati investicijsku prijevaru?
PREVARANTI SVE KREATIVNIJI
Izmišljeni intervjui, obećanja o brzom bogaćenju... Kako prepoznati prevaru i je li moguće vratiti izgubljeni novac?
Ruske snage zauzele ukrajinski grad Kupjansk
stanje na frontu
Putin u vojnoj uniformi stigao u zapovjedni centar: "Zauzeli smo Kupjansk"
Washington odao počast bivšem potpredsjedniku Cheneyju bez Trumpa
dugogodišnji sukob
Sprovod koji je postao politički obračun! Washington odao počast bivšem potpredsjedniku Cheneyju
Cure detalji novog Trumpova plana za mir u Ukrajini:
EUROPA PRATI
Cure detalji novog Trumpova plana za mir u Ukrajini: "Jedno je posebno zanimljivo..."
Nakon katastrofalnih poplava: Upozorenja su beskorisna ako ih zajednica ne razumije
MALA ŠKOLA PROGNOZE
Jeste li znali? Suvremeni sustavi ranog upozorenja na prirodne katastrofe ne mogu nas spasiti ako ih ne slušamo
Ministar Božinović o skupini koja je ušla u Vjesnik
Traju izvidi
Božinović otkrio tko se još ušuljao u zgradu Vjesnika: Među njima i ženska osoba, a nisu ni svi maloljetni
Izgladnjeli, otvorenih rana, zanemarivani: Iz međimurskih romskih naselja svake godine se spasi 700 pasa, ali problem ne prestaje
Večeras u Provjerenom
Užas na sjeveru Hrvatske: "Noge su mu bile oglodane do kostiju s ogromnim ranama, želudac pun kamenja"
Pronađena djevojčica nestala u Zagrebu
sretan kraj potrage
Pronađena djevojčica nestala u Zagrebu
Muškarac poginuo u prometnoj nesreći kod Nove Gradiške
OČEVID TRAJE
Tragedija u Slavoniji: U prometnoj nesreći poginuo muškarac
Uhićen mladić zbog požara u neboderu Vjesnika
Oglasila se policija
Uhićen mladić zbog požara u Vjesniku: "Ušli smo u zgradu..."
Automobil je naletio na ženu, umrla je na licu mjesta
užas u zelini
Automobil naletio na ženu, umrla je na licu mjesta
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Uhićen mladić zbog požara u neboderu Vjesnika
Oglasila se policija
Uhićen mladić zbog požara u Vjesniku: "Ušli smo u zgradu..."
Ministar Božinović o skupini koja je ušla u Vjesnik
Traju izvidi
Božinović otkrio tko se još ušuljao u zgradu Vjesnika: Među njima i ženska osoba, a nisu ni svi maloljetni
Pronađena djevojčica nestala u Zagrebu
sretan kraj potrage
Pronađena djevojčica nestala u Zagrebu
show
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Franka Batelić podijelila preslatki trenutak između kćerkice i Vedrana Ćorluke
''Kad je on tu...'''
Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice
Tko je suprug Meri Goldašić Jure od kojeg se rastaje?
samozatajni jure
Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
zdravlje
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
Pokrovitelj Donat
Kad probava stane: Što piti da se tijelo opet pokrene?
7 psihosomatskih bolesti: Gdje boli kad duša boli? Ovako psiha utječe na tijelo
Piše psihologinja
7 psihosomatskih bolesti: Gdje boli kad duša boli? Ovako psiha utječe na tijelo
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
"O moj Bože, zaglavila je!" Video s kruzera izazvao paniku na mrežama
Bolje ne!
"O moj Bože, zaglavila je!" Video s kruzera izazvao paniku na mrežama
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Svi se sprdaju s nastupom Miss Norveške, no ovaj je meme najbolji
Urnebesno
Svi se sprdaju s nastupom Miss Norveške, no ovaj je meme najbolji
tech
NASA na Marsu otkrila nešto što nije očekivala: Jesu li to tragovi svemirskog posjetitelja?
Privuklo pozornost
NASA na Marsu otkrila nešto što nije očekivala: Jesu li to tragovi svemirskog posjetitelja?
Brat i sestra Habada ostaju u Slavoniji, uzgajaju lješnjak i stvaraju vrhunske proizvode!
Startaj Hrvatska 2025.
Brat i sestra Habada ostaju u Slavoniji, uzgajaju lješnjak i stvaraju vrhunske proizvode!
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
sport
Poznat ždrijeb dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo
velika borba
Poznat ždrijeb dodatnih kvalifikacija za SP: Bosna i Hercegovina dobila strašan ždrijeb
Mario Kovačević uveo veliku promjenu u svlačionicu Dinama
Zanimljivo
Mario Kovačević uveo novo pravilo u svlačionicu Dinama
Reprezentacija dobila novog sponzora: Možda ste za njega čuli, ali malo vas si je nešto njegovo priuštilo
KANADSKI BREND
Reprezentacija dobila novog sponzora: Možda ste za njega čuli, ali malo vas si je nešto njegovo priuštilo
tv
U dobru i zlu: Sve se više zbližavaju – hoće li njihov odnos prerasti u nešto više?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve se više zbližavaju – hoće li njihov odnos prerasti u nešto više?
Kumovi: Još će neko vrijeme ostati glavna tema Zaglava
KUMOVI
Kumovi: Još će neko vrijeme ostati glavna tema Zaglava
Skrivena sudbina: Njihova bi ih igra mogla skupo koštati
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Njihova bi ih igra mogla skupo koštati
putovanja
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
U unajmljenom stanu?
Europska zemlja u kojoj je zabranjeno pustiti vodu u zahodu nakon 22 sata
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
Izbacite s jelovnika
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
Danilo: arheološko blago u blizini Šibenika
Nedovoljno poznato, a zgodno
Jeste li čuli za Danilo? Blago u blizini Šibenika koje rijetko gdje možete vidjeti u svijetu
novac
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Preuzeli Katran
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
lifestyle
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
Laura Gnjatović predstavila nacionalni kostim na izboru za Miss Universe
IZAZVALA ODUŠEVLJENJE
Naša Miss Universe na svjetskom izboru predstavila nacionalni kostim, izgledala je predivno
Lejla Filipović u cipelama koje podižu cijelu kombinaciju bez previše napora.
OMILJENI MODEL
Lejla Filipović: Cipele koje bez previše napora podižu svaku kombinaciju, boja je vrh
sve
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Poznat ždrijeb dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo
velika borba
Poznat ždrijeb dodatnih kvalifikacija za SP: Bosna i Hercegovina dobila strašan ždrijeb
Zagreb špica: Chanel čizme s potpeticom u obliku bisera u street style izdanju
WOW, FAMOZNE SU!
Dama iz Zagreba u čizmama za kojima se okretala cijela špica
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene