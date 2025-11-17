Ukrajina želi kupiti 100 Rafalea od Francuske!

Ukrajina je potpisala pismo namjere o kupnji do 100 borbenih zrakoplova Rafale iz Francuske, priopćili su u utorak Ukrajinsko veleposlanstvo u Parizu i ured francuskog predsjednika.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i francuski predsjednik Emmanuel Macron potpisali su dokument u ponedjeljak, kojim Ukrajina izražava interes za nabavu francuske obrambene opreme, uključujući borbene avione Rafale, navodi se u priopćenju Macronova ureda.

Emmanuel Macron i Volodomir Zelenski - 5 (Foto: AFP)

Emmanuel Macron i Volodomir Zelenski - 4 Foto: AFP

Nisu objavljeni dodatni detalji, objavila je novinska agencija Associated Press.

Zelenski je posjetio Pariz, gdje se sastao s francuskim predsjednikom, a ovo je njegov deveti posjet Parizu od početka ruske invazije u veljači 2022.

Cilj razgovora je jačanje obrambenih kapaciteta Ukrajine u trenutku kada zemlja ulazi u još jednu zimu pod ruskim napadima.

Emmanuel Macron i Volodomir Zelenski - 3 Foto: AFP

U ponedjeljak ujutro, Macron i Zelenski posjetili su zrakoplovnu bazu u pariškoj okolici, a potom su otišli u sjedište multinacionalnih snaga, tzv. "koalicije voljnih", koju Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, zajedno s više od 30 drugih država, pripremaju za nadgledanje eventualnog prekida vatre u Ukrajini.

Emmanuel Macron i Volodomir Zelenski - 2 Foto: AFP

Zelenski je u nedjelju na društvenoj mreži X napisao kako se raduje "povijesnom dogovoru s Francuskom u Parizu radi jačanja borbene avijacije i protuzračne obrane".

Već nekoliko tjedana razgovara se o većoj vojnoj podršci ukrajinskoj zračnoj obrani, ali Macronova vlada suočava se s političkom i proračunskom nestabilnošću, što je otvorilo pitanja koliko Francuska zapravo može učiniti.

Dvije osobe upućene u to pitanje ranije su rekle Reutersu da će isporuka zrakoplova Rafale Kijevu biti dio 10-godišnjeg sporazuma o strateškom zrakoplovstvu.

Krajem listopada, Zelenski je u Švedskoj potpisao sličan memorandum o razumijevanju za kupnju do 150 švedskih borbenih zrakoplova Gripen.

Kijev želi izgraditi zračnu flotu od najmanje 250 modernih zrakoplova.

Međutim, financiranje tih kupnji vrijednih više milijardi eura nije jasno.

Macron i Zelenski poslijepodne će u Elizejskoj palači sudjelovati u radu francusko-ukrajinskog foruma o bespilotnim letjelicama.

Okupit će se ukrajinske i francuske tvrtke i vidjeti na koji način mogu udružiti svoje napore.