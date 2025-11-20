Kijev je bijesan! Trumpov izaslanik pregovara s Moskvom iza zatvorenih vrata

Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je novu inicijativu za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, dok Washington testira mirovni okvir koji je već izazvao zabrinutost u Kijevu. Prema izvoru iz Ureda ukrajinskog predsjednika, novi plan izrađuje američki izaslanik Steve Witkoff, koji je u izravnom kontaktu s ruskim pregovaračem Kirillom Dmitrievim. Izvor iz Trumpove administracije za Axios potvrđuje da se s tim planom već upoznaju ukrajinski i europski predstavnici.

Prema dostupnim informacijama, od Ukrajine se očekuje da prihvati okvir koji uključuje teritorijalne ustupke te odricanje od određenih sustava naoružanja. Dio prijedloga odnosi se i na smanjenje ukrajinske vojske. Iz Kijeva stižu reakcije nezadovoljstva jer se čini da se prijedlog približava maksimalističkim zahtjevima Moskve, uključujući one koje je Kremlj ranije povukao, ali ih sada ponovno ističe.

Steve Witkoff Foto: Afp

Prema izvoru upoznatom s američkim prijedlogom, Rusija koristi pogoršanje situacije za ukrajinske snage na bojištu i posljedice velike korupcijske afere povezane s ljudima bliskima predsjedniku Volodimiru Zelenskom kako bi dodatno ojačala svoje pregovaračke uvjete.

Zelenski je 18. studenoga najavio posjet Turskoj kako bi oživio pregovore s Rusijom, dok je Trump istoga dana izjavio da se nada skorom okončanju sukoba, ističući gotovo deset mjeseci posredovanja bez većih rezultata. U pozadini političkih razgovora formira se i paralelna vojno predvođena mirovna inicijativa. Delegacija će najprije posjetiti Ukrajinu, a zatim Moskvu kako bi Bijeloj kući predstavila stanje na terenu i održala razgovore s ruskim dužnosnicima, piše Kyiv Independent.

Vladimir Putin i Donald Trump Foto: Afp

Posljednji izravni razgovori Kijeva i Moskve održani su prije gotovo četiri mjeseca. Ukrajina i dalje zagovara prekid vatre duž postojeće crte bojišta, dok Rusija inzistira na predaji dijelova Donjecke i Luhanske oblasti. Kremlj je poručio da nema novih razvoja događaja od sastanka Putina i Trumpa na Aljasci.

Nakon povratka iz Turske, Zelenski je izjavio da vjeruje kako samo Trump i Sjedinjene Države imaju dovoljno snage da rat privedu kraju. Dodao je da je Ukrajina posljednjih mjeseci podržala svaki snažan i pravedan prijedlog za okončanje sukoba te naglasio važnost suradnje sa saveznicima i snažnog američkog vodstva u postizanju trajnog mira.