Clintonovi pristali svjedočiti o Epsteinu: "Raduju se postavljanju presedana koji će vrijediti za sve"

Bivši američki predsjednik Bill Clinton i demokratska predsjednička kandidatkinja iz 2016. Hillary Clinton svjedočit će u kongresnoj istrazi o pokojnom financijeru i osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, rekao je u ponedjeljak službenik.

Odluka bi mogla spriječiti planirano glasanje u Zastupničkom domu, kojim upravljaju republikanci, o proglašenju dvoje istaknutih demokrata krivima za nepoštivanje Kongresa, što bi potencijalno moglo dovesti do kaznenih prijava.

Američko Ministarstvo pravosuđa nedavno je objavilo milijune internih dokumenata vezanih uz Epsteina, čime su otkrivene njegove veze s mnogim istaknutim osobama iz politike, financija, akademske zajednice i poslovnog svijeta - i prije i nakon što je 2008. priznao krivnju za optužbe povezane s prostitucijom.

Na pitanje hoće li Zastupnički dom odgoditi glasovanje o nepoštivanju Kongresa u slučaju Clintonovih, predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson rekao je za Reuters kako se "na tome trenutačno radi". "Odvjetnici proučavaju detalje", naveo je.

Johnson je ranije pozdravio vijest da su bivši predsjednik i bivša državna tajnica pristali svjedočiti.

Odbor za nadzor Zastupničkog doma prošlog je tjedna preporučio da se Clintonovi proglase krivima za nepoštivanje Kongresa zbog odbijanja svjedočenja o njihovom odnosu s Epsteinom.

Clintonovi su ponudili suradnju s odborom, ali su odbili pojaviti se osobno, tvrdeći da je istraga stranački motivirana i usmjerena na zaštitu republikanskog predsjednika Donalda Trumpa.

"Pod prisegom su vam rekli što znaju, ali vas to ne zanima. No bivši predsjednik i bivša državna tajnica bit će tamo. Raduju se postavljanju presedana koji će vrijediti za sve", rekao je na društvenim mrežama zamjenik šefa ureda Clintonovih Angel Urena.

Bill Clinton je nekoliko puta letio Epsteinovim zrakoplovom početkom 2000-ih nakon što je napustio dužnost. Izrazio je žaljenje zbog tog odnosa i rekao da nije znao ništa o Epsteinovoj kriminalnoj aktivnosti.

Republikanski zastupnik James Comer, predsjednik Odbora za nadzor, rekao je u ponedjeljak da Clintonovi još nisu dali datum za svoja svjedočenja.

"Odvjetnici Clintonovih rekli su da pristaju na uvjete, no oni i dalje nisu dovoljno precizirani, a datumi za svjedočenja nisu dostavljeni. Razjasnit ću uvjete s kojima se slažu, a zatim ću s članovima odbora razgovarati o daljnjim koracima", rekao je Comer.