Glasnogovornik trampizma mladim Amerikancima: Tko je bio Charlie Kirk?

Konzervativni influencer i voditelj jednog od najslušanijih američkih podcasta Charlie Kirk, ubijen u srijedu u atentatu na sveučilištu Utah Valley, bio je vodeći je glas među mladim pobornicima Donalda Trumpa u Sjedinjenim Državama i redovit organizator i sudionik debata sa studentima u sveučilišnim kampusima.

Taj se 31-godišnjak etablirao kao ključna figura u Trumpovoj kampanji za ponovno preuzimanje Bijele kuće prošle godine. Njegova organizacija Turning Point organizirala je masovnu kampanju od vrata do vrata u ključnim izbornim državama.

Charlie Kirk - 3 Foto: AFP

Njegov utjecaj, a imao je 6,9 milijuna pratitelja na Instagramu i 3,8 milijuna na YouTubeu, uvelike je pomogao Trumpu da privuče mlade američke muškarce promovirajući tradicionalnu koncepciju obitelji.

Visok i tamnokos govornik, uvijek spreman na provokaciju, koji se zalagao za pravo nošenja vatrenog oružja, već je nekoliko godina obilazio sveučilišne kampuse i ondje organizirao debate.

Upravo je tijekom takvog događaja u Utahu u srijedu ubijen.

Na tim skupovima pozivao je studente na raspravu s njim, pred njegovim kamerama i stotinama pristaša. Bila mu je to prilika da razvije svoju radikalnu retoriku pred nepripremljenim protivnicima. Zalagao se, među ostalim, za "iskorjenjivanje pobačaja" i suzbijanje migracija.

"Charlie Kirk je karizmatični kršćanski nacionalist, koji služi kao glasnogovornik trumpizma i ekstremističkih ideja", sažela je Kyle Spencer, autorica knjige pri čijem je pisanju nekoliko godina pratila njegov omladinski pokret, Turning Point USA.

Charlie Kirk - 1 Foto: AFP

Ta je organizacija, koju je Kirk osnovao 2012., kad mu je bilo 18 godina, postala najveća konzervativna omladinska skupina u Sjedinjenim Državama. Ima 'vojsku' entuzijastičnih aktivista, od kojih su neki autobusima prevezeni u Washington na demonstracije 6. siječnja 2021. koje su dovele do invazije na Kapitol.

Podrijetlom iz predgrađa Chicaga, Charlie Kirk napustio je fakultet kako bi se posvetio aktivizmu.

Brzo su ga prihvatili bogati republikanski donatori, te je na kraju postao blizak obitelji Trump. Tijekom pobjedničke kampanje 2016. godine, služio je kao osobni asistent milijarderovom sinu, Donaldu Trumpu Jr.

Charlie Kirk - 2 Foto: AFP

Elokvencija mu je omogućila da postane redoviti komentator na konzervativnom kanalu Fox News, a kasnije i voditelj vrlo popularnog dnevnog podcasta.

Na internetu godinama širi dezinformacije o navodno "ukradenim" izborima 2020. i pandemiji covida.

Njegove laži ponekad su i završavale u ustima bivšeg predsjednika.