Kraj ljeta donosi promjenjivo vrijeme: Vikend djelomice sunčan, od nedjelje novo naoblačenje

Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo oblačno vrijeme s povremenom kišom, a sutra će biti još nestabilnije. Uzrok ovakvog vremena je u sniženom tlaku zraka i pripadnim frontalnim sustavima koji se premještaju preko našeg područja. Vlažniji i nestabilniji zrak dolazi sa zapada i sjeverozapada na prednjoj strani izražene doline, i formiranjem plitke ciklone pogoduje nastanku jakih nestabilnosti što će se najviše vidjeti u prvom dijelu sutrašnjeg dana.



Dakle, u noći i ujutro očekuje se kiša, lokalno obilnija i to osobito u gorju i u Dalmaciji. Na širem području Dubrovnika može pasti i više od 110 mm oborine. Najveća opasnost od oluje na tom području je u noćnim i ranojutarnjim satima, nakon čega se očekuje postupno smirivanje. Kiše i pljuskova bit će i drugdje, najveća vjerojatnost za nevrijeme u prijepodnevnim satima je na istoku zemlje.

Vjetar na kopnu slab. Na moru slab do umjeren jugozapadnjak, jedino na krajnjem jugu umjereno do jako jugo u slabljenju.

Najniža temperatura na kopnu između 14 i 19, na moru od 17 do 23.



U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Oko sredine dana pa sve do večernjih sati postoji velika vjerojatnost za lokalna grmljavinska nevremena i izraženije pljuskove. Vjetar slab, a dnevne temperature između 24 i 26.



Na istoku do kraja dana mogućnost za lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom. Kiše neće biti posvuda pa su tako moguća i sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, a temperatura u najtoplijem dijelu dana od 25 do 27.



Iako je na sjevernom Jadranu i u gorju vjerojatnost za kišu najmanja, niti ovdje neće biti potpuno stabilno pa su tijekom dana moguće oborine ili kakav grmljavinski pljusak. Vjetar u gorju slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak.

Najviše dnevne temperature u gorju između 20 i 24, a na moru od 23 do 26.



U drugom dijelu dana u Dalmaciji djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno pa ostaje mogućnost lokalnih pljuskova, ponegdje praćenih grmljavinom, osobito u unutrašnjosti. Jugo će oslabjeti i okretati na zapadne smjerove. Temperatura između 25 i 28.

Vrijeme idućih dana

Sljedeći dani na kopnu djelomice sunčani. Ujutro je moguća magla, većinom uz rijeke i u kotlinama. U poslijepodnevnim satima, uz jači razvoj oblaka, rijetko gdje može biti grmljavinskih pljuskova. U nedjelju sa zapada stiže porast naoblake i mjestimična kiša. Prolazno će zapuhati umjeren sjeverac i malo spustiti dnevnu temperaturu.



Na Jadranu petak i subota većinom sunčani i vrlo topli. U nedjelju i ovdje porast naoblake i povremena kiša, ponegdje i grmljavinski pljusak, najprije na sjevernom dijelu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, u nedjelju bura. Temperatura u nedjelju malo niža.



Pred nama je buran dan, što se vremena tiče. Izdana su upozorenja na opasne vremenske pojave za veći dio zemlje, osobito za krajnji jug Dalmacije, tijekom noći, gdje se očekuje najveća količina kiše. Nakon toga nam slijedi kratki predah, a krajem tjedna nam stiže novo (kratkotrajno) pogoršanje vremena. Ništa neobično, kraj ljeta se bliži, ali pred nama ipak ima još toplih i sunčanih dana.