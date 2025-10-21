Britanski ministar spreman poslati vojnike za čuvanje mira u Ukrajinu pa poručio: "Ovo je neosporno novo doba prijetnji"

Ujedinjeno Kraljevstvo spremno je potrošiti više od 100 milijuna funti na eventualno raspoređivanje britanskih snaga u Ukrajinu ako Donald Trump osigura mirovni sporazum s Rusijom, rekao je britanski ministar obrane.

John Healey također je rekao da Vladimir Putin smatra Veliku Britaniju svojim neprijateljem broj jedan zbog podrške te zemlje Ukrajini.

Plan ministra obrane uključuje pripremu vojnog osoblja za pridruživanje multinacionalnim snagama koje bi bile poslane kako bi pomogle u osiguranju ukrajinskih granica ako američki predsjednik posreduje u prekidu vatre između Moskve i Kijeva.

Dao je do znanja da bi britanske trupe mogle biti spremne za raspoređivanje čim se to dogodi te da bi to moglo uključivati ​​i vojnike na terenu, piše Sky News.

Ministar obrane također je upozorio na novo doba prijetnji i rekao da rizik od šireg sukoba u Europi nije bio toliko velik od kraja Drugog svjetskog rata.

Na predavanju u Mansion Houseu u Londonu John Healey govorio je o naporima koje su u proteklih šest mjeseci predvodile Velika Britanija i Francuska u izgradnji Koalicije voljnih od više od 30 zemalja koje bi formirale ono što je nazvao "Multinacionalne snage Ukrajina".

Te snage bi pomogle u osiguranju ukrajinskog neba i mora te obuci njezinih trupa ako Rusija pristane zaustaviti svoj rat u punom opsegu.

"Dakle, dok predsjednik Trump predvodi poticanje mira ovdje u Europi, spremni smo voditi rad na njegovom dugoročnom osiguranju", rekao je ministar obrane.

Velika Britanija, rekao je Healey, Ukrajini je ove godine Ukrajini dala 4,5 milijardi funti pomoći ove godine, a od Sjedinjenih Država preuzela je supredsjedanje širom skupinom zemalja koje su slale oružje i novac Kijevu.

"Zato predsjednik [Volodimir] Zelenski naziva Ujedinjeno Kraljevstvo svojim najbližim saveznikom", rekao je i dodao: "Zato Putin Britaniju svrstava na prvo mjesto svojih neprijatelja."

No upozorio je na to da ruska agresija raste u Ukrajini i izvan njezinih granica, "Britanija i naši saveznici u NATO-u stoje ujedinjenije i jače".

Britanski ministar dao je i svoju ocjenu sigurnosti u svijetu: "Ovo je neosporno novo doba prijetnji. Svijet je nestabilniji, neizvjesniji, opasniji. Od kraja Drugog svjetskog rata sigurnost Europe nije bila u takvom riziku od sukoba država."

Prema njegovu mišljenju, to zahtijeva "novo doba obrane".

"Ovo je doba tvrde moći, snažnih saveza i sigurne diplomacije."

Ministar obrane rekao je da je plan povećati obrambenu potrošnju na 5 % BDP-a do 2035.

"Dok gledam unaprijed na ostatak ovog desetljeća, naš je zadatak, u ovom novom dobu tvrde moći, osigurati mir na našem kontinentu i stvoriti jače odvraćanje i otpornost, Novi dogovor za europsku sigurnost", rekao je Healey.