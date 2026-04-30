Bivši frontmen poznatog benda osuđen na 14 godina zatvora, isplivali jezivi detalji

Bivši frontmen grupe Spandau Ballet osuđen je na 14 godina zatvora zbog silovanja i seksualnih napada.

Ross Davidson (38), koji je nastupao pod umjetničkim imenom Ross Wild, svojedobno je glumio u mjuziklu "We Will Rock You", a 2018. bio je i pjevač poznate britanske grupe Spandau Ballet.

Proglašen je krivim za dva silovanja, pokušaj silovanja, tri seksualna napada i dva kaznena djela voajerizma nad šest žena u razdoblju od 2013. do 2019. godine, javlja Sky News.

Davidson je tvrdio da su svi seksualni odnosi bili sporazumni.

Porota u dva odvojena suđenja nije prihvatila njegovu obranu, a presuda mu je izrečena danas na Sudu u londonskom Wood Greenu.

Sudac je naveo da su ga mnogi doživljavali kao karizmatičnu osobu, no da se, kako je njegova karijera napredovala, prema ženama ponašao "krajnje sramotno".

Tijekom jednog silovanja i nekih seksualnih napada Davidson se i snimao.

Snimke su nastale u trenucima kada su žene bile "maksimalno ranjive" i u "tako dubokom snu da ih se nije moglo probuditi", izjavio je tužitelj Richard Hearnden.

Žrtve su za ono što im se dogodilo doznale tek nakon što ih je o svemu obavijestila policija.

Hearnden je na sudu istaknuo da je Davidson bio predator koji se osjećao povlaštenim i koji će "posegnuti za silovanjem i seksualnim napadom ako ne dobije ono što smatra da zaslužuje".

Dok su se čitale izjave o traumama žrtava, optuženi je čitao knjigu. Tri žrtve bile su prisutne u sudnici u trenutku izricanja presude.

"Teški" ADHD, droge i alkohol

Pjevač rođen u Aberdeenu prvi je put proglašen krivim za silovanje, seksualne napade i voajerizam nad četiri žene na suđenja u srpnju 2024. godine.

Na drugom suđenju u siječnju ove godine također je proglašen krivim za silovanje žene u Londonu 2015. godine, kao i za pokušaj silovanja i seksualni napad nad drugom ženom na Tajlandu 2019. godine.

Jedna od žrtava je izjavila: "Više se ne osjećam sigurno niti mogu vjerovati ikome kao prije. Obične situacije mogu djelovati prijeteće, a živim s konstantnom tjeskobom i pojačanom opreznošću. Emocionalno osjećam strah, tugu, ljutnju, a ponekad i otupjelost."