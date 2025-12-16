Djelatnik srpske državne tvrtke za proizvodnju, uvoz i izvoz oružja pronađen mrtav u Moskvi

Predstavnik Yugoimporta, Radomir Kutić, pronađen je mrtav u Moskvi prije mjesec dana, 17. studenog, a njegova smrt i dalje je neriješen misterij. Vojna sigurnosna služba i BIA dostavili su svoj izvještaj o tome predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

Srpske vlasti, kao uvijek kad je riječ o Rusiji, pokazuju snishodljivu strpljivost i čekaju službene informacije ruskih vlasti, koje i dalje ne dolaze.

Pokojni Kurtić bio je u svojem drugom mandatu kao predstavnik srpske državne tvrtke Yugoimport zadužene za proizvodnju, izvoz i uvoz oružja. Komisija tvrtke obišla je urede u Moskvi, gdje su utvrdili da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi iz računala.

Radomir Kurtić Foto: Platforma X

Ruski istražni organi nisu nikakve informacije podijelili s Yugoimportom, a ni s vlastima u Beogradu. Pa ipak, Vučić je nakon sastanka sa sigurnosnim službama poručio da se ne smije nikoga ni za što kriviti dok nema čvrstih dokaza, ali i da Srbija zahtjeva dobivanje svih nužnih informacije od ruske države i njezinih sigurnosnih službi.