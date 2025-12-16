Glad prijeti milijunima Afganistanaca, djeca su najugroženija

UN-ov Svjetski program za hranu (WFP) ne može prvi put u zadnjih nekoliko desetljeća osigurati učinkovitu pomoć za milijune Afganistanaca koji pate od neishranjenosti, pa se ove zime očekuje povećanje broja smrtnih slučajeva, posebno među djecom, upozorio je u utorak WFP.

Međunarodna pomoć ratom razorenom Afganistanu značajno se smanjila od 2021., kada su međunarodne snage predvođene SAD-om napustile zemlju i na vlast se vratili talibani. Krizu su pogoršale prirodne katastrofe poput potresa.

"Prvi put u zadnjih nekoliko desetljeća, WFP ne može organizirati značajan zimski odgovor, jačajući u isto vrijeme hitnu pomoć i pomoć u hrani diljem zemlje", priopćio je WFP, dodajući da treba više od 460 milijuna američkih dolara kako bi osigurao pomoć u hrani za šest milijuna najranjivijih Afganistanaca.

WFP je upozorio da je pothranjenost među djecom već na najvišim razinama u zadnjih nekoliko desetljeća, a pristup liječenju sve je teži zbog do sada nezabilježenog smanjenja međunarodne pomoći agencijama koje pružaju osnovne usluge.

Broj smrtnih slučajeva među djecom vjerojatno će rasti tijekom zime kada je hrane najmanje, dodao je.

WFP procjenjuje da je 17 milijuna ljudi suočeno s gladovanjem, oko tri milijuna više nego lani, što je jednim dijelom posljedica protjerivanja milijuna Afganistanaca iz Irana i Pakistana.

Humanitarne agencije upozorile su da Afganistan nema infrastrukturu za apsorpciju iznenadnog priljeva velikog broja povratnika.

"Financirani smo samo u iznosu od 12 posto. To je zapreka", rekao je WFP-ov direktor za prehrambenu sigurnost Jean-Martin Bauer novinarima u Ženevi. Dodao je da je 3,7 milijuna afganistanske djece neishranjeno, od kojih milijun teško. "Dakle da, djeca umiru", rekao je.