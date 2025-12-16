VIDEO Policija otkrila tko je vozio automobil među grobovima: Objavljeni detalji

Šibenska policija otkrila je tko je vozač koji se u subotu osobnim automobilom vozio između grobova na gradskom groblju Kvanj.

Riječ je o 79-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je vozio automobil njemačkih tablica.

"Tijekom navedene vožnje nije došlo do materijalne štete. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 79-godišnjem vozaču naplaćena je novčana kazna", priopćila je šibensko kninska policija.

Na nesvakidašnji incident ranije je upozorila pogrebna tvrtka Čempresi Šibenik, koja je na društvenim mrežama objavila snimku automobila kako se vozi šljunčanom stazom između grobova.

"Svašta smo znali po groblju vidjeti, ali ovo je za ne povjerovati", poručili su iz pogrebne tvrtke, naglasivši kako je prava sreća da nijedan grob nije oštećen.